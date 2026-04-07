포스코 포항제철소, 세계 최초 대형 ‘현가용 스프링강’ 양산 기반 구축 성공

포스코 포항제철소가 세계 최초로 고품질 직경 23㎜급 대형 현가(Suspension, 懸架)용 스프링강의 양산 기반을 구축하며, 전기차 시대를 겨냥한 고부가 선재 시장 공략에 나섰다고 7일 밝혔다.

포항제철소 4선재 공장에서 생산한 직경 23mm급 대형 현가용 스프링강 시제품.

현가용 스프링강은 자동차 서스펜션의 핵심 소재로, 주행 중 노면 충격을 흡수하고 차체 하중을 지탱하는 프리미엄 선재 제품이다. 차량 승차감 및 안전성과 직결돼 완성차 성능을 좌우하는 중요한 부품으로 꼽힌다.

최근 전기차 보급 확대로 배터리 중량이 증가하면서, 기존 내연기관용 제품 대비 굵고 강도가 높은 대형 현가용 스프링강에 대한 수요가 빠르게 늘고 있다.

이에 따라 글로벌 완성차 및 스프링 제조사들은 높은 하중 조건에서도 내구성과 품질 균일성을 확보할 수 있는 고성능 소재 확보를 핵심 과제로 삼고 있다.

포스코는 이러한 시장 변화에 대응해 기존 설비의 한계를 뛰어넘는 기술 혁신에 나섰다.

포항제철소 선재부와 품질기술부, 기술연구원, 글로벌제품기술실, 선재판매그룹이 원팀(One-team)으로 협업해 공정 조건을 최적화하고, 대형 규격 제품의 양산 기술을 확보했다.

23mm급 대형 ‘현가용 스프링강’ 양산 기술을 공동 개발한 임직원들이 4선재 공장에서 기념촬영을 하고 있다. 포스코 제공

특히 압연 설비에서 선재 이송 속도와 온도를 실시간으로 정밀 제어하는 냉각 기술을 적용해 직경 23㎜급 선재를 안정적으로 생산할 수 있는 체제를 구축했다.

이번 기술 혁신을 통해 포스코는 올해 본격적인 판매 확대와 함께 글로벌 주요 스프링 제조사들과의 협력도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

포스코 관계자는 “이번 성과는 현장과 연구, 품질, 마케팅 조직이 원팀으로 긴밀히 협력해 이뤄낸 결과”라며 “공정 기술 고도화와 제품 차별화로 고부가 선재 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 포스코는 8대 핵심 전략제품을 중심으로 기술·생산·판매 전 과정의 ‘원팀 시너지’를 극대화하고 있다.

앞으로도 이러한 통합 운영 체계를 통해 제품 포트폴리오를 확장하고, 차별화된 기술 경쟁력을 선제적으로 확보해 나갈 방침이다.

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