KTX-SRT 교차운행 승객 10명 중 8명 ‘만족’…9월부터 통합운행

KTX와 SRT의 통합 추진에 따라 최근 이뤄진 교차 운행 열차 이용객 10명 중 9명은 이에 만족한 것으로 나타났다.

서울 용산구 서울역 승강장에서 승객들이 KTX에 탑승하고 있다. 뉴시스.

국토교통부는 한국철도공사(코레일), SR 운영사 에스알(SR)과 함께 지난 2월 25일∼3월 11일 사이 교차 운행 열차 이용객 392명(KTX 152명, SRT 240명)을 상대로 한 설문조사 결과 88.3%가 만족했다고 7일 밝혔다.

설문조사 결과 ‘보통’이라 응답한 비율은 9.4%였으며, 만족하지 못한다는 응답율은 2.3%였다.

이용객들은 향후 KTX와 SRT의 통합 운영 시 가장 기대하는 점으로 공급 좌석 확대(49.7%)를 꼽았다.

국토부와 코레일, SR은 2월 25일부터 수서역발 KTX, 서울역발 SRT를 투입하면서 기·종점과 차종의 구분 없이 열차를 시범 교차 운행해 양대 고속철도 통합을 통한 효율적·탄력적인 운영을 검증하고 있다.

세 기관은 본격적인 고속철도 통합 운행을 오는 9월 내 실시해 지역에 좌석 공급을 골고루 확대할 예정이다. 아울러 KTX와 SRT를 모두 예매할 수 있는 통합 앱 구축도 운행 시작 일정에 맞춰 차질 없이 준비할 계획이다.

국토부는 지난해 말 고속철도 통합 로드맵 발표 당시 올해 말까지 통합을 마무리한다는 계획이었으나, 국민 불편의 신속한 해소를 위해 약 3개월 앞 당긴다는 방침이다.

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