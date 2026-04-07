외래진료 줄어도… 1인당 年 17.9회

우리나라 국민 1인당 연간 외래진료 이용 횟수가 4년 만에 감소세로 전환했다. 다만 경제협력개발기구(OECD) 평균 대비 외래진료를 더 많이 받는 ‘의료 과다 이용’ 현상은 여전한 것으로 나타났다.

한 대학병원이 환자들로 붐비고 있다. 연합뉴스

건강보험심사평가원이 7일 공개한 의료서비스 이용현황 통계 보고서를 보면 2024년 한 해 국민 1인당 의사(한의사 포함·치과의사 제외) 외래진료 횟수는 17.9회로 1년 전(18.0회)보다 0.6% 줄었다. 외래진료 횟수 감소는 2020년(전년 대비 14.5% 감소) 이후 처음이다.



감소세에도 불구하고 의료 이용 횟수는 여전히 국제 평균을 크게 웃도는 수준이다. 2023년 기준 OECD 회원국의 1인당 외래진료 횟수는 평균 6.0회로, 한국(17.9회)은 이보다 2.98배 더 자주 병원을 찾았다.



나이가 많아질수록 의료 이용이 증가하는 경향도 확인됐다. 연령별로 보면 1인당 외래진료 수진율은 20∼24세(8.7회) 이후 쭉 늘다가 75∼79세에서 40.8회로 정점을 찍었다. 지역별 외래진료 수진율은 서울·대구(22.7회), 부산(22.3회), 대전(21.8회), 전북(21.3회) 등의 순으로 높았다. 성별로 따지면 남성이 17.3회, 여성이 21.8회였다.



한국표준질병·사인분류(KCD) 22대 분류 기준으로 나눠 보면 관절염, 골다공증 등 ‘근골격계통 및 결합조직의 질환’(1억9862만회)에 따른 외래진료 횟수가 가장 많았다. 이 질환으로 국민 1인당 1년에 3.8회 외래진료를 받았다.



의료기관 종별로 살펴보면 전체 외래진료 횟수(10억1398만회) 중 의원의 외래진료 횟수가 6억1698만회(69.8%)로 가장 많았다.



의원에서의 국민 1인당 외래진료 횟수는 11.9회였다.



중환자실 병상 확충은 소아 연령대에서 높게 나타났다.



소아 중환자실 병상은 2018년 142개에서 2024년 183개로 28.9% 증가했고, 같은 기간 성인 중환자실 병상 수는 2018년 8273개에서 2024년 9988개로 20.7% 늘었다. 출생아 수 감소로 신생아 중환자 병상은 1812개에서 1852개로 2.2% 증가하는 데 그쳤다.

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