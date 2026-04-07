尹 대통령실 김대기·윤재순 압색… “관저 예산 불법 전용”

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 윤석열정부 대통령관저 이전 공사 과정에서 대금이 부풀려지고, 이를 확인하거나 조정하는 절차 없이 지급된 정황을 포착해 당시 대통령실 참모와 정부 부처들을 압수수색했다. 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨가 관저 공사와 관련해 명품을 추가 수수한 정황에 이어 연이틀 관저 이전 의혹으로 강제수사에 나선 것이다.

3대 특검팀(내란·김건희·해병)에 이어 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀의 진을종 특검보가 7일 경기 과천시 종합특검 사무실에서 수사 관련 사항을 브리핑하고 있다. 과천=연합뉴스

종합특검의 김지미 특검보는 7일 브리핑에서 “관저 이전 공사와 관련해 무자격 업체(21그램)가 도면 등 객관적 근거 없이 공사비 견적을 냈고, 이 금액을 지급하기 위해 검증·조정 등 절차를 생략한 채 대통령실 지시로 행정부처 예산이 불법 전용돼 집행된 정황을 확인했다”며 “이와 관련해 김대기 전 대통령비서실장, 윤재순 전 대통령실 총무비서관의 주거지와 기획예산처, 재정경제부, 행정안전부 등을 압수수색 중”이라고 밝혔다.

김 전 실장과 윤 전 비서관은 종합특검에 피의자로 입건돼 출국 금지 조치된 것으로 파악됐다. 앞서 김건희 특검팀(특검 민중기)도 무자격 업체 21그램이 김씨와의 관계를 등에 업고 공사를 부당하게 따냈다는 내용의 관저 이전 특혜 의혹을 수사했으나, 김 전 실장과 윤 전 비서관이 수사선상에 오르지는 않았다. 21그램은 김씨가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공 등을 맡았던 업체다.

다만 종합특검팀은 수사 초기 단계라 김 전 실장과 윤 전 비서관의 구체적인 혐의명은 확인해줄 수 없다는 입장이다. 종합특검팀은 ‘1호 강제수사’였던 관저 이전 의혹 관련 국회(국민의힘 윤한홍 의원의 사무실 등) 압수수색과 행안부 등 행정부처 압수수색을 통해 이 같은 혐의사실을 포착한 것으로 전해졌다.

이 사건을 담당하는 진을종 특검보는 “무자격 업체가 공사를 진행한 뒤 요구한 금액이 당초 예정보다 부풀려진 것으로 파악됐다”며 “이후 금액에 대한 검증이나 조정 절차 없이 예산이 불법으로 전용돼 집행된 구체적 정황도 확인됐다”고 부연했다. 21그램이 관저 리모델링 공사를 마친 뒤 받은 대금은 14억원이 넘는 것으로 알려졌다.

종합특검팀은 전날에는 관저 공사와 관련해 “김씨가 명품을 추가 수수한 구체적 정황을 확인해 관련 업체(21그램) 사무실과 대표 주거지에 대한 압수수색을 진행 중”이라고 밝힌 바 있다.

진 특검보는 관저 의혹 관련 수사가 김 전 실장의 ‘윗선’인 윤 전 대통령 부부까지 향할 수 있느냔 질문에 “수사는 목표를 정해두고 하지 않는다”면서도 “불법적 행위가 있었다면 그에 따른 이익이 어디로 귀결되는지 살펴볼 것”이라고 답했다.

이날 종합특검팀은 ‘계엄 2인자’로 불리는 김용현 전 국방부 장관의 수행비서 역할을 한 전 대통령경호처 직원 양모씨에 대해서도 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상엔 경호처도 포함됐다. 김 특검보는 “양씨가 노트북을 파기했다는 진술이 있었는데, 혹시나 찾을 수 있지 않을까 싶어 압수수색을 한 것으로 안다”고 전했다.

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