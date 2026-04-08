중동사태 여파… 포스코, 철강가격 인상

2분기부터 전 제품 t당 5만원 ↑
로봇자동화 브릴스에 70억 투자
AX·‘인텔리전트 팩토리’ 박차
중동 전쟁 이후 철광석 등 원재료 가격 상승과 에너지, 물류비용 증가 등으로 원가 부담이 커지면서 포스코가 올 2분기 유통향(向) 전 제품 가격을 t(톤)당 5만원 인상한다.
포스코는 2분기 열연·냉연·도금·후판 등 유통향 전 제품의 가격을 t당 5만원 인상한다고 7일 밝혔다. 포스코는 유통 가격 인상과 더불어 석도강판 등 냉연 실수요 가격도 인상할 예정이다.
포스코 관계자는 “그동안 고객사의 부담을 고려해 가격 조정을 최대한 유보했지만 국내 철강 산업 생태계를 안정적으로 유지하기 위해 2분기 가격 인상을 더 미룰 수 없는 상황”이라고 설명했다. 이번 인상분이 실제 거래 가격에 어떻게 반영될지는 향후 수급 환경, 실수요 회복 정도, 경쟁사 대응 등 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
한편 포스코그룹은 로봇 자동화 솔루션 전문기업 브릴스에 투자하며 그룹 차원의 AX(인공지능 전환)를 본격 추진한다. 포스코그룹은 이날 포스코홀딩스 전략펀드 50억원과 포스코 기업형벤처캐피탈(CVC)펀드 20억원 등 총 70억원을 출자해 브릴스에 투자한다고 밝혔다.
포스코그룹은 이번 투자를 통해 그동안 축적해 온 제조 현장 경험과 기술 노하우에 브릴스의 로봇 설계·제어 역량을 결합할 수 있게 됐다. 단순한 로봇 제작을 넘어 자동화 운영 시스템을 공동 개발해 ‘인텔리전트 팩토리’ 구축에 박차를 가한다는 계획이다.
인텔리전트 팩토리는 스마트 팩토리를 넘어 사람·인공지능(AI)·로봇 간 협업 기반 지능형 자율제조 프로세스를 구현한 차세대 공장이다.
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