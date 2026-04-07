전경원 수성구청장 예비후보 “알파시티, 수성 경제 ‘핵심 엔진’으로 만들 것” [6∙3의 선택]

전경원 대구 수성구청장 예비후보가 수성알파시티를 단순한 산업단지를 넘어 기업 성장과 일자리 창출의 거점으로 만들겠다는 구상을 발표했다.
7일 전 예비후보 측에 따르면, 이번 공약의 핵심은 ‘산∙학∙연 협력의 상시화’와 ‘실증 중심의 산업 생태계 구축’이다. 대학과 연구기관이 기업의 과제를 함께 해결하고, 이를 사업화와 고용으로 연결하는 구조를 제도화하겠다는 방침이다.
특히 전 예비후보는 교통∙주차∙보행 안전 등 구민 생활 밀착 분야에 ‘실증존(Test-bed)’을 도입하겠다고 강조했다. 기업은 실무 레퍼런스를 확보하고, 행정은 서비스 개선 효과를 거두며, 지역은 고용 증대라는 ‘일석삼조’의 효과를 노린다는 복안이다.
또한 수성알파시티 내 스마트비즈니스센터를 스타트업 허브로 전환해 멘토링부터 투자, 판로 개척까지 지원하는 단계별 성장 트랙을 운영할 계획이다. 청년 일자리 문제도 단기 처방이 아닌 채용 및 프로젝트 매칭 상시화를 통해 해결하겠다는 의지를 보였다.
재원 조달에 대해서는 국비 공모 사업을 적극 활용하고 시∙구비 매칭과 민간 펀드 유도를 통해 구 재정 부담을 최소화하겠다고 밝혔다.
전 예비후보는 “기업 성장이 일자리와 상권 활성화로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”며 “교육도시 수성을 첨단산업 경쟁력을 갖춘 글로벌 도시로 도약시키겠다”고 말했다.
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