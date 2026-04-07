'스포츠로 건강 점수 UP'…국민체육진흥공단, ‘2026 건강올리고’ 본격 추진

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) ‘KSPO 스포츠가치센터’(이하 가치센터)가 미래세대 대상 스포츠 가치 확산을 위해 진주시와 함께 ‘2026 건강올리고’ 사업을 본격 추진한다고 7일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단 KSPO 스포츠가치센터가 미래 세대 대상 스포츠 가치 확산을 위해 진주시와 함께 '2026 건강올리고' 사업을 추진한다고 7일 밝혔다. 해당 사진은 지난해 사업 추진 모습. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단에 따르면, 이번 사업은 이달부터 12월까지 9개월간 진행된다. 청소년기 스포츠 활동 증진을 통해 사회성을 함양하고 정서적 발달을 돕는 등 스포츠가 지닌 긍정적인 가치를 지역 청소년들에게 전달하기 위해 마련됐다.

가치센터는 진주시 지역아동센터 청소년들에게 ‘풋살’과 ‘베이스볼5’ 등 다채로운 스포츠 프로그램을 제공할 예정이다. 특히 참여 기관들이 한데 어우러지는 연합 행사를 개최해 스포츠를 통해 화합하고 함께 성장할 수 있는 기회를 마련하겠다는 취지다.

아울러 가치센터 측은 직접 현장을 방문하는 ‘찾아가는 스포츠 서비스’를 통해 스포츠 접근성을 획기적으로 높이는 한편, 지역아동센터 청소년과 종사자, 학부모가 모두 참여하는 건강 증진 캠페인을 전개하며 사업의 내실을 기하고 있다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단 KSPO 스포츠가치센터가 미래 세대 대상 스포츠 가치 확산을 위해 진주시와 함께 '2026 건강올리고' 사업을 추진한다고 7일 밝혔다. 해당 사진은 지난해 사업 추진 모습. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

가치센터 관계자는 “이번 사업을 통해 지역 청소년들에게 스포츠의 긍정적 에너지를 전파하는 핵심 거점으로 거듭날 것”이라며 “앞으로도 미래 세대를 위한 양질의 프로그램 개발과 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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