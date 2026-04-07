‘리니지’ 명예회복 나선 엔씨…“불법 프로그램 방치” 유튜버 고소

국내의 대표적인 IT(정보기술) 기업 중 하나인 엔씨소프트(엔씨)가 자사 게임에 관해 허위 사실을 퍼뜨린 유튜버와의 전면전에 나섰다.

국내의 대표적인 IT(정보기술) 기업 중 하나인 엔씨소프트(엔씨)가 자사 게임에 관해 허위 사실을 퍼뜨린 유튜버와의 전면전에 나섰다. 엔씨소프트 제공

엔씨는 자사의 대표 지식재산권(IP)인 온라인 게임 ‘리니지 클래식’ 관련 허위 사실을 유포하고 업무를 방해한 혐의로 유튜버 ‘영래기’ 운영자를 서울 강남경찰서에 고소했다고 7일 밝혔다.

이번 사태는 단순한 기업과 개인의 갈등을 넘어 게임사의 운영 신뢰도와 뉴미디어 영향력 사이의 충돌이라는 점에서 업계 전체의 이목을 집중시키고 있다.

사건 발단은 해당 유튜브 채널의 리니지 클래식 관련 영상이었다. 유튜버는 리니지 클래식이 소위 ‘매크로’로 불리는 불법 프로그램 사용자들을 사실상 방치하며, 오히려 이들을 신고한 선량한 이용자들을 근거 없이 제재했다는 주장을 펼쳤다.

이에 엔씨 측은 즉각적이고 강력한 반박에 나섰다.

엔씨는 “해당 주장은 내부 데이터 분석과 사내외 전문가들의 면밀한 검토 결과 명백한 허위 사실로 판명됐다”며 단호한 입장을 보였다.

사실관계가 확인되지 않은 정보가 유튜브라는 매체를 통해 불특정 다수에게 빠르게 확산되면서, 리니지 클래식 이용자들에게 극심한 혼란을 초래했다는 것이 엔씨의 설명이다.

엔씨가 우려하는 지점은 시스템의 신뢰도 하락이다.

게임 내에서 운영 중인 불법 프로그램 신고 시스템에 대한 신뢰가 저하되면 이용자들의 신고 참여가 약화되고, 이는 결국 게임 생태계 전체를 파괴하는 결과를 초래한다는 분석이다.

엔씨 관계자는 “현재까지 총 105회에 걸쳐 약 597만1757개의 계정을 제재하는 등 불법 프로그램 근절에 전력을 다하고 있다”고 강조했다.

이번 소식에 개발자들 사이에서는 우려 섞인 목소리와 함께 다양한 반응이 쏟아진다.

한 게임업계 종사자는 “기업 입장에서 허위 사실에 대응하는 것은 당연한 권리”라면서도 “대형 게임사가 개인 유튜버를 상대로 고소라는 강수를 둔 것은 브랜드 이미지에 오히려 독이 될 수 있다”고 조심스레 반응했다.

하지만 게임은 엄연히 IP를 보호받아야 하는 영역이고, 기업의 매출과 유저들의 사용 등과도 연결된 만큼 허위 사실에는 엄격히 대응해야 한다는 시각이 상대적으로 더 많다.

앞서 엔씨는 지난해 12월에도 한 유튜버를 ‘아이온2’ 게임 등에 관한 허위 사실 유포 등 혐의로 강남경찰서에 고소하고, 명예훼손과 업무방해 관련 민사상 소송 등을 제기한 바 있다.

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