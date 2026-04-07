초밥 먹는데 ‘생강 절임’ 안 먹는다고?…같이 먹어야 좋다

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초밥집에서 흔히 볼 수 있는 분홍빛 혹은 연한 노란색의 ‘생강 절임’(초생강)을 단순한 장식이나 입가심용으로 여겨 먹지 않는 경우가 많다.

그러나 이 작은 곁들임에는 의외로 기능과 효능이 담겨 있다.

◆ 종류마다 다른 맛 리셋하는 ‘미각 정리사’

7일 식품업계에 따르면 생강 절임의 주요 역할은 입안을 정리해주는 것이다.

초밥은 생선 종류마다 맛과 향이 다르기 때문에, 이전에 먹은 음식의 잔향이 다음 초밥의 풍미를 방해할 수 있다.

이때 생강을 한 조각 먹으면 입안이 깔끔해지면서 다음 초밥의 맛을 더 선명하게 느낄 수 있다.

초생강. 게티이미지뱅크

◆ 항균 작용, 소화 촉진 등 효과

과거에는 냉장기술이 발전하지 못해 생선의 변질을 늦추기 위해 초밥과 함께 생강 절임이 제공됐다.

실제 생강에는 진저롤(gingerol)과 같은 천연 항균 성분이 들어 있어 세균 증식을 억제하는 데 도움을 준다.

생선이 주재료인 초밥은 신선도가 중요하기 때문에, 생강 절임을 함께 섭취하면 위생적인 측면에서 보조적인 역할을 할 수 있다.

또한 생강은 오래전부터 소화를 돕는 식재료로 알려져 있다. 위액 분비를 촉진하고 장 운동을 활발하게 만들어, 기름진 음식이나 날 음식 섭취 후 느낄 수 있는 부담을 줄여준다.

초밥을 여러 접시 먹다 보면 속이 더부룩해질 수 있는데, 이때 생강 절임은 자연스럽게 소화를 도와주는 역할을 한다.

생강 절임은 초밥 위에 올려 먹기보다는 초밥과 초밥 사이에 따로 먹는 것이 가장 좋다. 이는 본래의 역할인 ‘미각 정리’를 제대로 수행하기 위함이다.

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◆ 생강의 다른 기능은?

생강에는 ‘진저롤(gingerol)’과 ‘쇼가올(shogaol)’ 같은 활성 성분이 풍부하게 함유되어 있다.

이들 성분은 강력한 항염 및 항산화 작용을 하며, 코 점막의 염증 반응을 줄이는 데 도움을 준다.

특히 알레르기성 비염의 주요 원인인 면역 과민 반응을 완화하는 데 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

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