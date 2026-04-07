채권단, 여천NCC 이번주부터 실사…중동전쟁에 조사 길어질듯

산업은행 등 채권금융기관들이 여천NCC 등 석유화학기업 4곳을 사업재편 대상기업으로 선정해 이번 주부터 현장실사에 돌입했다.



중동전쟁이 석화 업황의 핵심 변수로 떠오르면서 금융지원의 타당성을 따지는 실사 기간도 예상보다 길어질 수 있다는 관측이 나온다.

가동 중인 여수 여천NCC '나프타 가공설비'. 연합뉴스

7일 금융권에 따르면 산업은행 등 관련 채권금융기관은 지난 3일 여천NCC·롯데케미칼·한화솔루션·DL케미칼 등 4곳을 사업재편 대상기업으로 선정하는 데 만장일치로 결의했다.



이에 따라 채권단은 전날부터 이들 기업을 대상으로 현장실사에 착수했다. 이와 함께 실사 후 최종 금융지원방안이 도출될 때까지 4개사의 채무를 오는 7월 말까지 상환 유예키로 했다. 이들의 기존 채권 규모는 약 1조5천억원 정도로 추산된다.



애초 채권단은 내부적으로 오는 5월 말까지 실사를 마치고 금융지원 방안을 내놓는 것을 잠정 목표로 잡았던 것으로 전해진다.



그러나 금융권 안팎에서는 중동전쟁이 예상보다 장기화하며 실사 기간이 길어질 수 있다는 전망이 나온다.



평시라면 실사를 통해 글로벌 기관들이 제시하는 나프타 가격 추정치를 바탕으로 금융 지원하려는 기업의 매출액·영업이익 등 예상 현금흐름을 전망하고, 기업 정상화 가능성과 사업재편 실효성 등을 따진다.



하지만 중동전쟁으로 유가 변동성이 커지면서 이들 기업의 미래 재무상황을 추정하기가 어려워졌다. 전쟁 전개 양상에 따라 이들 4개사의 사업재편에 필요한 자금 액수나 지원 방식이 변할 수 있고, 대주주와 채권단의 재무적 부담도 달라진다.



다만 실사 도중이라도 채권단은 업황에 맞춰 지원에 나설 가능성도 있다.



앞서 금융당국은 지난달 말 은행권 담당자와 회의를 열고 석화 기업의 나프타 수입용 신용장(LC) 개설과 한도 확대를 요청했다. 환율 상승으로 LC 한도가 줄어들 경우 나프타 수급 차질이 우려된 데 따른 선제 조치다.



한 채권단 관계자는 "기초화학 제품 수급 문제 관련 범정부 차원에서 대책이 마련되고 있는 만큼, 채권단도 이에 맞춰 필요한 조치가 있다면 적극 지원하는 방안을 검토해야 할 것"이라고 밝혔다.

<연합>

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