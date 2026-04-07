트럼프, 합의 불발땐 "7일 밤에 이란의 모든 교량·발전소 파괴"

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일 오후 8시(미 동부시간 기준, 한국시간 8일 오전 9시)까지 호르무즈 해협 개방 등 미국의 요구조건이 관철되지 않을 경우 자정까지 4시간 안에 이란의 모든 교량과 발전소 등을 파괴하겠다고 6일 밝혔다.



지난달 21일 처음 이란의 발전소 등에 대한 대대적인 공격을 경고했다가 3차례 유예했던 트럼프 대통령이 더 이상의 연장 없는 '최후통첩'을 한 것일 수 있어 이란의 대응이 주목된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자회견을 열어 "그들에게는 내일(8일) 8시(오후 8시)까지의 시간이 있다"며 이때까지 이란이 합의하지 않으면 "내일 자정까지 이란의 모든 다리가 완전히 파괴될 것이고, 이란의 모든 발전소가 가동을 멈추고, 불타고, 폭발해 다시는 사용하지 못하게 될 것"이라고 경고했다.



이어 "완전한 파괴가 (밤) 12시까지 이뤄질 것이고, 그것은 4시간 동안 일어날 일"이라며 "우리가 원하면 그렇게 할 수 있다. 하지만 우리는 그런 일이 일어나기를 원하지는 않는다"고 말했다.



그는 이란에 대해 "나라 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있으며, 그 밤은 내일 밤이 될 수도 있다"고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 이란을 향해 "내가 받아들일 수 있는 합의를 해야 한다. 그 합의의 일부는 우리가 석유와 그 밖의 모든 것의 자유로운 이동을 원한다는 것"이라고 호르무즈 해협 개방이 이란과의 합의에서 최우선 순위임을 거듭 강조했다.



호르무즈 해협 개방이 빠진 합의도 가능하냐는 질문에는 "그것이 매우 큰 우선순위"라면서 "그것은 다른 것들과 조금 다르기 때문이다. 우리는 그들을 완전히 폭격할 수 있다. 그들을 완전히 무력화할 수 있다. 하지만 해협을 봉쇄하는 것은 (다르다)"고 답했다.



수중 기뢰를 부설하거나, 또는 기뢰를 부설했다고 발표하는 것만으로도 선박이 이동하지 못하게 만드는 호르무즈 해협 봉쇄는 다른 군사적 저항과는 차원이 다른 문제라는 점을 지적한 맥락으로 풀이됐다.



트럼프 대통령은 미군이 이란의 해군·공군력을 사실상 제거하고 기뢰 부설 함정들도 격침했지만 "그들(이란)은 그것(기뢰)들을 다른 배에 실어서 투하할 수 있다. 그들이 아직 기뢰를 가졌는지는 확실하지 않다"며 "아마 (기뢰가) 하나도 없을 수도 있다. 왜냐면 그들은 매우 뛰어난 허풍쟁이들이기 때문"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 한차례 연기를 거쳐 당초 지난달 27일로 제시했던 합의 시한을 재차 연장한 것은 "그들(이란)이 일주일 연장을 요청했고, 나는 스티브 (윗코프 중동특사에게) 열흘을 주라고 했다. 열흘은 오늘로 끝난다. 그래서 나는 간접적으로 (7일 오후 8시 시한까지) 11일을 준 셈"이라며 "이제 무슨 일이 일어나는지 보겠다"고 밝혔다.



앞서 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 부활절 관련 행사때 기자들과 만난 자리에서 '7일 오후 8시'가 최종시한이냐는 질문에 "그렇다"고 답한 바 있다.



또한 기자회견에서 트럼프 대통령은 "내가 말할 수 있는 건 그들이 협상하고 있다는 것이다. 우리는 그들이 성실하게 협상에 임하고 있다고 생각한다. 우리는 곧 알게 될 것"이라며 "우리는 이것이 끝나기를 원하는 몇몇 놀라운 나라들의 도움을 받고 있다"고 파키스탄 등 중재국들의 노력을 언급했다.



그는 "신은 지금 일어나고 있는 일을 좋아하지 않는다. 나도 지금 일어나고 있는 일을 좋아하지 않는다. 모두 내가 이것(전쟁)을 즐긴다고 말하지만, 나는 이것을 즐기지 않는다"며 "나는 사람들이 죽는 것을 보는 것을 좋아하지 않는다"고 말했다.



또 이슬람 신정체제에 의해 인권 탄압을 받는 이란인들이 미군의 폭격을 오히려 지지한다면서 "내가 말할 수 있는 건, 그들은 자유를 원한다는 것"이라고 주장했다.



이날 회견에는 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관과 댄 케인 합참의장, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등이 함께 자리했다.



아울러 트럼프 대통령은 이날 이란을 '석기시대'로 되돌릴 수 있다는 표현을 지난주 대국민 연설때에 이어 또 다시 사용했다.

<연합>

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