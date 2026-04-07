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허경환 "초등학생도 알아보더라…올해 최고의 순간"

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코미디언 허경환이 인기를 실감했다.

 

6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 코미디언 허경환, 박성광, 박영진이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

 

코미디언 허경환. &#39;짠한형 신동엽&#39; 화면 캡처
코미디언 허경환. '짠한형 신동엽' 화면 캡처

영상에서 신동엽은 허경환의 유행어가 다시 인기를 끌고 있다며 "챌린지 보니까 신기하다"고 말했다.

 

허경환은 "초등학생들이 저를 아예 몰랐다. 얼마 전에 엘리베이터를 타고 내려가는데 부모님과 초등학생 1~2학년 둘이 타고, 내가 타니까 부모님이 '안녕하세요. 허경환 씨. 잘 보고 있어요'라고 하시더라"고 말했다.

 

이어 "얘기들이 '누구야?' 이러는데 부모님이 '그냥 유명한 삼촌 있어' 하더라. 근데 걔가 나를 계속 보더니 '허경환?'이러는 거다. 그러니까 애들이 릴스의 허경환은 아는데, 내가 개그하는 건 몰랐던 거다. '허경환?'이러는데 그 순간이 올해 최고 좋았다"고 털어놨다.

 

이에 박영진은 "사실 경환이 능력으로는 더 일찍 됐어야 됐다. 이제는 '허경환의 시대'가 됐다. 이제 이렇게 되는 거지"라고 말했고, 허경환은 "방송쟁이구나"라고 화답했다.

 

허경환은 또한 자신을 응원해 준 동기들에게 고마움을 전했고, 박영진은 "이렇게 잘 될 줄 모르고 그때는 응원만 했었다"고 전해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>


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