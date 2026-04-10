‘지문도 안 남은 막창 지옥’ 이제 그만…부모 노동 굴레 삭제한 이찬원의 단호한 결단

스타의 화려한 영광 뒤에는 으레 부모의 고단한 노동이 거름처럼 깔린다. 대중은 그들의 성공에 환호하지만 정작 그 동력이 부모의 기름때 묻은 앞치마와 닳아 없어진 지문이었다는 사실은 무대 뒤로 숨겨지기 마련이다. 최근 연예계에서 포착되는 효도의 풍경은 이 지독한 노동의 흔적을 자본으로 닦아내는 ‘전략적 설계’로 진화했다. 단순히 일시적 보상을 넘어 부모의 삶에서 노동의 굴레를 삭제하고 100억원대 빌딩주나 경영자라는 새로운 명함을 부여하는 단호한 결단의 현장을 살폈다.

부모의 기름때 묻은 앞치마를 자본으로 닦아낸 스타들. 규현의 118억원 빌딩(왼쪽부터), 부모를 노동에서 해방시킨 이찬원, 부친의 식당 서빙을 도왔던 강하늘의 실천이 새로운 효도의 지표를 보여준다. 네이버부동산·티엔엔터테인먼트 제공·인터넷 커뮤니티

슈퍼주니어 멤버 규현의 사례는 효도의 스케일이 비즈니스적 구조로 진화했음을 보여준다. 규현은 20년 넘게 교육학원을 운영하며 헌신해온 아버지의 노후를 위해 명동의 대형 게스트하우스 ‘맘하우스’를 기획했다. 2014년경 규현이 매입한 이 건물은 지하 1층, 지상 6층 규모로 연면적만 1714㎡(약 518평)에 달한다. 매입 당시 약 73억원의 자금이 투입된 이 프로젝트는 단순한 부동산 투자가 아니었다. 평생을 교육 현장에서 긴장 속에 살아온 아버지에게 ‘경영자’라는 타이틀을 선물하기 위한 설계였다.

상권의 변화와 팬데믹 등을 거치며 현재 게스트하우스 운영은 멈췄으나 10년의 활동 수익을 투입해 명동 빌딩을 확보했던 규현의 결단은 실질적 가치로 증명됐다. 현재 건물의 시세는 118억원 수준으로 평가받으며 가족을 위해 구축한 경제적 토대는 여전히 공고하다. 규현은 아버지를 자산의 수호자로 재탄생시키며 운영의 피로 대신 소유의 여유를 안겼다.

규현이 부친의 노후를 위해 기획한 명동의 대형 게스트하우스. 단순한 부양을 넘어 경영자라는 타이틀을 선물한 전략적 설계다. 네이버부동산·규현 SNS

가수 이찬원의 서사는 ‘지문’이라는 키워드로 요약된다. 그의 부모는 대구에서 15년 동안 막창집을 운영하며 자식의 꿈을 뒷바라지했다. 이찬원은 방송을 통해 “부모님이 막창집을 운영하시며 지문이 거의 다 닳으셨다”는 사실을 담담하게 고백한 바 있다. 이찬원에게 성공은 곧 지독한 연기와 기름때가 가득했던 ‘막창 지옥’으로부터 부모를 구출해내는 실존적 과제였다.

성공 가도에 올라탄 이찬원은 가장 먼저 부모의 막창집을 정리하게 했다. 단순히 생업을 멈추게 한 것을 넘어 부모의 삶에서 노동의 굴레를 삭제하고 그 자리에 대구 송해공원 인근의 ‘카페 찬스’라는 새로운 명함을 이식했다. 부모의 노고를 15년 동안 지켜본 그가 막창 연기에 가려졌던 부모의 얼굴에 평온을 찾아드린 것이다. 이제 그의 부모는 불판의 열기 대신 커피 머신의 온기를 느끼며 인생의 후반전을 보낸다. 이찬원이 구축한 것은 단순한 사업장이 아니라 부모가 잃어버렸던 일상의 품격과 쉼표를 되찾아준 하나의 세계다.

15년 막창집 노동으로 닳아 없어진 부모의 지문 위로 이찬원은 ‘카페’라는 새로운 일상의 품격을 이식했다. 온라인 커뮤니티

배우 강하늘의 미담 이면에는 부모의 고된 생계를 체감하며 자라온 생존형 효심이 자리 잡고 있다. 강하늘의 부모는 과거 경기도 김포에서 ‘일산칼국수’라는 상호로 오랜 시간 식당을 운영했다. 멸치 육수의 진한 향과 주방의 열기는 강하늘에게 일상의 풍경이었다. 그는 인지도가 급상승하던 시절에도 휴가를 반납하고 아버지가 운영하는 식당에서 서빙을 자처했다.

당시 군복을 입은 채 앞치마를 두르고 손님을 맞이하던 모습은 홍보를 목적으로 한 연출보다 부모의 노고를 분담하려는 실천적 행보에 가까웠다. 강하늘은 배우로서 입지를 굳힌 뒤 부모가 생업의 현장에서 물러날 수 있도록 식당 폐업을 결정했다. 평생을 성실함으로 인지도가 정점에 달했던 시절에도 수수한 차림으로 부모님의 식당 서빙을 자처했던 강하늘. 화려한 스포트라이트를 뒤로하고 기름때 묻은 현장을 지킨 그의 실천은 '효도의 본질'에 대한 묵직한 질문을 던진다.일관해온 부모에게 고요한 일상을 되돌려준 것이다. 강하늘의 효도는 부모를 수동적인 수혜자로 가두지 않고, 자식의 영광을 지렛대 삼아 자신의 삶을 온전히 되찾은 독립적 존재로 만들었다는 데 지향점이 있다.

인지도 정점의 시기에도 부모님의 칼국수 집 서빙을 자처했던 강하늘. 수수한 차림으로 일손을 돕는 모습이 팬들에 의해 포착됐다. 인터넷 커뮤니티

이들이 보여주는 효도의 공통점은 집보다 귀한 자립의 기반을 구축했다는 데 있다. 단순히 매달 입금되는 용돈은 부모를 의존적인 존재로 가두지만 자신의 이름으로 된 공간과 자산은 부모의 삶에 주체적인 활력을 유지시킨다. 규현, 이찬원, 강하늘이 구축한 노후의 풍경은 부모가 자식에게 전적으로 의존하지 않고 사회적 일원으로서 기능하게 만드는 생활 기반이다. 결국 스타들이 일궈낸 이 지극한 효도의 본질은 부모의 시간을 되찾아주는 실천적 결단이다. 성공은 단순히 부의 축적을 넘어 자신을 지탱해온 부모의 어깨에서 노동이라는 무거운 짐을 내려놓는 숭고한 은퇴 설계로 완성된다.

자식의 성공은 부모의 고단함을 멈추게 하는 종착역이 아니라 부모의 인생을 다시 시작하게 만드는 새로운 출발역이어야 한다. 기름때 대신 커피 향과 자산적 여유를 확보한 이들의 효도는 단순한 부양을 넘어 부모가 잃어버렸던 시간과 이름을 되찾아준 구체적인 증거다. 수십 년간 가족을 위해 헌신해온 부모의 거친 손마디를 기억하는 것, 그리고 그 손에 다시 새로운 꿈을 쥐여주는 것. 수백억원 빌딩의 시세 차익보다 더 묵직하게 다가오는 것은 자식의 성취를 통해 삶의 활력을 되찾은 부모들의 환한 미소다.

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