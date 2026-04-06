홍해 통한 원유 수송 착수…李 “위험 조금 감수해야”

중동 정세 장기화로 국내 경제와 에너지 수급 불안이 커지는 가운데, 이재명 대통령이 6일 홍해 항로를 통한 원유 수입과 관련해 “위험을 조금씩 감수할 수밖에 없는 상황이 오고 있다”고 밝혔다. 정부도 홍해 항로를 이용한 원유 수송을 일부 허용하기로 하면서, 중동발 위기에 대응하기 위한 에너지 확보에 총력을 기울이는 모습이다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의 겸 제4차 비상경제점검회의를 주재하고 홍해 내 사우디아라비아 얀부항을 통한 원유 수입 문제를 점검하던 중 “앞으로는 우회 수입할 수 있는 루트가 그렇게 많지도 않고 위험성이 조금 있다고 원천봉쇄하거나 하면 대한민국 전체의 원유 공급 문제에 심각한 영향을 미쳐서 국가나 국민들에게 위협이 너무 크니 균형을 잘 맞춰야 한다”면서 “무조건 100% 안전을 위해서 조금의 위험이 있으면 다 금지하고 이렇게 하면 국내 원유 공급 문제는 어떻게 하겠나”라고 말했다.

이 대통령은 조현 외교부 장관에게 “(이란이) 예멘의 후티 반군을 동원해 홍해 해협도 봉쇄하겠다고 위협하는데 실제 실행 가능성은 어떤가”라고 물었고 조 장관은 “홍해를 호르무즈처럼 봉쇄하기에는 실질적으로 전력이 부족하다”라고 답했다. 이 대통령은 “한 달간 홍해를 통해 유류 수입 운항이 이뤄졌다면 물량이 꽤 들어올 수 있었을 것”이라고 말하기도 했다. 이 대통령은 또 “지금 선사들이 홍해로 들어가겠다고 신고해서, 우리가 들어가서 해도 된다고 해서, 몇 척이 지금 접근하고 있다는 것 아닌가”라며 “관계부처와 협의해서 최대한 안전하게 해달라”고 지시했다.

이와 관련해 김정관 산업통상부 장관은 이날 국무회의에서 “해양수산부 협조로 일정 요건을 갖춘 원유 운반선의 홍해 통항을 허용하는 등 민간의 추가 물량 확보 노력을 뒷받침하겠다”고 보고하며 홍해를 통한 원유 수송을 추진하겠다고 밝혔다.

지난 3월 11일(현지시간) 호르무즈해협 근처 걸프만의 화물선들 모습. 로이터연합뉴스

홍해 항로를 통한 원유 수입 경로는 봉쇄된 호르무즈해협 대신 사우디아라비아 서안의 얀부항을 이용하는 우회 경로다. 우리 정부는 해당 항로에 대해 중동 전쟁 발발 직후인 지난달 1일 운항 자제 권고를 내린 바 있다. 그러나 중동 상황이 장기화하며 원유 수급 상황이 어려워지자 홍해 항로 운항을 허용하기로 한 것으로 풀이된다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 대화하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 국무회의에서 “대한민국이 중동 전쟁으로 전시 상황인데 국정에 혼란을 주는 가짜뉴스를 의도적으로 퍼뜨리는 건 반란 행위나 다름없다”라며 중동 상황 관련 가짜뉴스에 정부가 강력 대응할 것을 지시하기도 했다. 이 대통령은 “심지어 책임이 있는 정치인들조차도 가짜뉴스를 퍼트린다”면서 “평소에 장난치는 것과 차원이 다르다. 국정에 혼란을 주는, 국민에게 영향을 주는 가짜뉴스에 대해서는 좀 더 강력한 대응이 필요하다”고 강조했다. 그러면서 ‘가짜뉴스 스크리닝 팀’ 신설 등을 언급했다.

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