국방부-스타벅스, 장병 복지 향상 위한 업무협약 체결

국방부와 스타벅스 코리아가 6일 장병 복지 증진을 위한 ‘Hero 프로그램’ 업무협약을 맺었다.

이날 서울 용산 국방부 청사에서 열린 협약식에는 이두희 국방부차관과 스타벅스 코리아 이수연 전략기획본부장이 참석했다.

이두희 국방부차관이 6일 스타벅스 코리아 이수연 전략기획본부장과 장병 복지 증진을 위한 ‘Hero 프로그램’ 업무협약을 체결하고 있다. 국방부 제공

이번 협약은 스타벅스 ‘Hero 프로그램’의 일환으로, 국방부와 스타벅스가 협업하여 장병 복지 향상을 위해 노력해 나가자는 취지에서 체결되었다.

스타벅스 ‘Hero 프로그램’은 국가를 위해 헌신하는 제복근무자(군, 경찰, 해양경찰, 소방)를 응원하기 위한 지원 사업이다.

이번 협약을 통해 국방부와 스타벅스 코리아는 △격오지 군 부대 방문 음료 지원 △순직 및 공상 군인자녀 장학금 지원 △ 전역예정 장병 대상 취업지원 프로그램(장병 취업박람회) 등에 관해 협력을 추진한다.

이두희 차관은 협약식에서 “국군 장병들을 응원하는 마음으로 함께해주시고 다양한 지원을 아끼지 않은 스타벅스 코리아에 감사하다”라며 “장병의 복지혜택 증진과 사기 진작을 위한 의미있는 협력이 앞으로도 지속되길 기대한다”고 밝혔다.

이수연 스타벅스 전략기획본부장은 “장병들에게 감사의 마음을 전하고, 전역 전 취업역량 강화에 실질적으로 보탬이 되는 의미 있는 동행이 될 것”이라며 “앞으로도 스타벅스는 여러 분야에서 헌신하는 히어로의 발굴 및 지원을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

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