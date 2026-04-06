이미주·최다니엘 묘한 기류 "플러팅 확 들어오네"

TV조선 새 예능 프로그램 '석삼플레이 시즌1'이 첫 방송을 앞두고 예고 영상을 6일 공개했다.

오는 11일 오후 7시 50분 첫 방송되는 '석삼플레이 시즌1'은 출연진이 단돈 100만 원의 경비로 10개 도시를 여행하는 미션형 리얼리티 프로그램이다. 지석진, 전소민, 이미주, 이상엽이 고정 출연진으로 합류했다.

TV조선 새 예능 프로그램 '석삼플레이 시즌1'이 첫 방송을 앞두고 예고 영상을 6일 공개했다. 사진=TV조선

공개된 1회 예고편에는 첫 번째 여행지인 경기도 광주로 향한 출연진의 모습이 담겼다.

이들은 산행 도중 뒤처지는 멤버를 두고 먼저 가거나, 더덕구이를 먹고 싶다는 지석진의 말에 전소민이 "녹화 끝나고 오빠가 직접 사 드세요"라고 일침을 가하는 등 티격태격하는 모습을 보였다.

또 첫 회 게스트로는 전소민의 지인인 배우 최다니엘이 출연한다. 예고편에서 이미주는 최다니엘에게 성격유형검사(MBTI)를 묻는 등 대화를 주도했다.

이에 최다니엘이 "되게 매력적이었어"라고 말하자, 이미주가 "플러팅이 갑자기 확 들어오네"라고 답하며 묘한 기류를 형성하는 장면이 전파를 탔다.

제작진은 첫 방송과 관련해 "1회 예고를 통해 여행의 행복과 '석삼패밀리'만의 재미 포인트를 미리 엿볼 수 있다"라며 "매 장면 예상치 못한 상황 속에서 펼쳐지는 출연진의 리얼한 반응을 기대해 달라"고 전했다.

<뉴시스>

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