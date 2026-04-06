<잘살아보세> 무료 상담 사례자 모집

“혼자 고민하지 마세요. 당신의 이야기를 들려주세요.”

노후 준비, 어디서부터 시작해야 할지 막막하신가요?

부동산이나 세금 문제로 고민이 쌓여만 가고 있진 않으신가요?

혹은 배우자, 자녀와의 관계에서 풀리지 않는 갈등으로 마음이 무거우신가요?

세계일보가 새롭게 선보이는 유튜브 콘텐츠 <잘살아보세>는 이런 현실적인 고민을 함께 나누고, 전문가의 도움을 통해 실질적인 해법을 찾아가는 프로그램입니다.

어떤 도움을 받을 수 있나요?

<잘살아보세>에서는 각 분야의 전문가들이 선정된 사례자와 1:1 맞춤 전화 상담을 통해 현재 상황에 꼭 맞는 해결 방향을 무료로 제시해드립니다.

모집 분야

✔ 자산 관리

투자, 부동산, 세금, 상속·증여 등 경제적 고민

✔ 가족 관계

배우자와의 소원함, 자녀와의 갈등, 소통 문제

✔ 심리 처방

은퇴 이후의 상실감, 불안, 고립감 등 마음의 문제

신청 방법

포스터의 QR 코드, 구글 폼 또는 세계일보 홈페이지를 통해 접수 링크로 이동합니다.

-구글 폼 링크 https://forms.gle/vbYEs134FszJpCcz9

참고 사항

선정된 사례 및 전문가와의 상담 내용은 콘텐츠로 제작돼 공개됩니다.

다만, 안심하세요! 사례자님의 개인정보는 익명으로 보호됩니다.

전화 상담 목소리도 음성변조 가능합니다.

누구에게나 인생의 고민은 찾아오지만, 그 고민을 혼자 짊어질 필요는 없어요.

당신이 더 나은 삶으로 나아가는 길에 함께하겠습니다.

<잘살아보세>가 당신의 이야기를 기다립니다.

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