최홍만, 옛 연인에 영상편지…허경환 "왜 거짓말하냐"

격투기 선수 출신 최홍만이 예능감을 뽐냈다.

5일 방송된 코미디TV '안녕하세요, 거인인데요'에서는 최홍만이 제주 전통 의상인 갈옷을 입고 개그맨 허경환과 함께 제주도 식당들을 안내하는 모습이 전파를 탔다.

최홍만. 사진=코미디TV

첫 방문지인 해산물 전문 식당에서는 대형 철판 해물전골이 상에 올랐다. 최홍만은 전골의 크기를 허경환의 키에 빗대어 언급하며 대화를 나눴다.

이어 막창 전문점을 찾은 최홍만은 막창을 보며 "어렸을 때 데이트할 때 많이 먹었다"고 언급한 뒤, 대구에 있는 과거 연인에게 영상 편지를 남겼다. 이에 허경환은 "왜 거짓말하냐"고 반응했다.

또 식사 도중 최홍만이 뜨거운 계란찜 뚝배기를 맨손으로 들어 올려 주위를 놀라게 했다.

두 사람은 공항 인근의 30년 전통 수제 순대 전문점을 방문했다. 최홍만은 자신의 앉은키를 고려해 순대국밥 뚝배기와 접시를 한 손에 들고 식사했다.

이를 본 허경환이 "이 형은 뭐든지 손바닥에 올린다. 그냥 내려놓고 드시라"고 농담하자, 최홍만은 "여기 제주도야, 섬이야, 겸손해야 해"라고 답했다.

<뉴시스>

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