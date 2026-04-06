[속보] 경찰, 김관영 ‘돈봉투 살포’ 관련 전북도청 압수수색

‘돈 봉투 살포’ 의혹을 받는 김관영 전북특별자치도지사에 대해 경찰이 강제수사에 나섰다.

김관영 전북특별자치도지사. 뉴시스

전북경찰청은 6일 오전 9시20분쯤 전북도청 압수수색 영장을 집행했다. 경찰은 이번 압수수색을 통해 금품 제공 경위와 대가성 여부 등을 집중적으로 들여다볼 방침이다. 경찰은 확보한 자료 분석을 토대로 김 지사 등 관련자를 소환할 예정이다.

김 지사는 지난해 11월 30일 전북 전주의 한 식당에서 더불어민주당 전북도당 청년위원 및 대학생위원 등 20명과 식사 겸 술자리를 가진 뒤에 참석자들에게 대리운전비 명목으로 현금을 건넨 의혹을 받고 있다.

김 지사는 의혹이 불거지며 논란이 커지자 “식사 후 대리비 명목으로 총 68만원을 지급했으나 문제를 인지하고 즉시 전액 회수했다”고 해명했다.

그러나 더불어민주당은 긴급 윤리 감찰을 벌여 김 지사를 제명했고, 김 지사는 이에 불복해 법원에 제명 처분 효력 정지 가처분을 제기했다. 심리는 7일 열릴 예정이다.

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