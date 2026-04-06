전남광주 특별시장 ‘안정 택할까, 변화 택할까’…김영록 vs 민형배, 표심의 선택은

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선이 결선을 앞두고 중대 분기점에 들어섰다. 3인 본경선을 거쳐 2파전으로 압축되면서 이번 결선은 단순한 지지율 경쟁을 넘어 ‘어떤 리더십을 선택할 것인가’라는 성격을 띠고 있다는 분석이 나온다.

정치권에서는 이번 결선을 ‘안정이냐 변화냐’의 선택으로 규정하는 시각이 적지 않다. 김영록 후보의 ‘안정감’과 민형배 후보의 ‘개혁성’이 정면 충돌하는 구도다.

더불어민주당 전남광주특별시장 결선에 진출한 김영록(왼쪽)과 민형배. 연합뉴스

◆판세 흔드는 3대 변수…‘확장성·비호감도·표 이동’

현재 결선 판세를 좌우하는 핵심 변수는 크게 세 가지로 압축된다. 우선 ‘확장성’이다. 결선은 핵심 지지층 결집만으로 승부가 갈리기 어려운 구조다. 탈락 후보 지지층과 중도·부동층을 얼마나 흡수하느냐가 승패를 가르는 관건이다.

두 번째는 ‘비호감도’다. 정치권에서는 이번 선거를 “누가 더 강한 후보냐보다 누가 덜 부담스러운 후보냐를 고르는 선거”라는 평가도 나온다.

마지막은 ‘표 이동성’이다. 본경선에서 형성된 지지 구조가 결선까지 그대로 이어지기보다, 일정 부분 재편될 가능성이 크다는 점에서다.

특히 신정훈 후보 탈락 이후 해당 지지층의 향배는 이번 결선의 최대 변수로 꼽힌다. 조직 결집력이 유지될 경우 특정 후보로의 쏠림 현상이 나타날 수 있다는 관측도 제기된다.

지역 한 정치권 인사는 경선 기간이 길어지면서 김 후보의 ‘안정감 선호’ 흐름이 일부 형성되고 있다는 분석을 내놨다. 전남지사 재선 경험 등 축적된 행정 경험과 정책 집행 과정에서의 리스크 관리 능력이 결선 국면에서 강점으로 작용하고 있다는 평가다.

반면 민형배 후보의 경우 결선 국면에서 일부 유권자들 사이 ‘견제 심리’가 작동할 가능성도 거론된다. 다만 이러한 흐름이 과도하게 부각될 경우 지지층 결집을 자극하는 역효과로 이어질 수 있다는 신중론도 함께 제기된다.

광주 지역 기초단체장들 사이에서도 공개적 입장 표명은 자제하는 가운데 내부적으로는 결선 구도에 대한 전략적 판단이 이뤄지고 있다는 전언이다. 또다른 지역 정치인은 “표면적으로는 접전이지만, 실제 민심은 일정 방향으로 흐르고 있다는 해석도 있다”고 말했다.

◆두 후보의 다른 길…‘행정형 리더십’ vs ‘정치형 리더십’

결선에 오른 두 후보는 공통점과 차이점이 뚜렷하다. 모두 전남 출신 재선 의원이지만, 정치적 궤적과 강점은 크게 갈린다.

김 후보는 농림축산식품부 장관과 전남지사를 지낸 ‘정통 관료형 행정가’다. 안정적인 국정·도정 운영 경험과 위기 대응 능력이 강점으로 꼽힌다.

반면 민 후보는 광주 광산구청장과 청와대 비서관을 거치며 정치적 존재감을 키운 ‘개혁 성향 정치인’이다. 선명한 메시지와 때론 강한 추진력이 지지층 결집 요인으로 작용하고 있다는 평가다. 이번 결선은 결국 ‘행정형 리더십’과 ‘정치형 리더십’ 간 선택으로 압축된다.

김 후보의 이력도 또 다른 변수다. 재선 도지사를 포함해 사실상 ‘3선급 정치인’이라는 점에서 일각에서는 세대교체 필요성이 제기된다. 이는 변화를 꾀하는 민 후보 측에 유리한 프레임으로 작용할 수 있다는 분석이다.

그러나 정치권 일각에서는 이 같은 경력이 오히려 김 후보의 확장성을 높이는 요인이 될 수 있다는 시각도 존재한다. 3선 제한으로 다음 선거에 출마가 제한된 만큼 잠재적 경쟁자나 차기 특별시장 주자들이 전략적으로 협력할 여지가 있다는 해석이다.

결국 이번 결선은 ‘강한 후보’가 아니라 ‘덜 부담스러운 후보’를 선택하는 선거가 될 가능성이 크다는 분석도 나온다. 조직력과 지지층 결집을 넘어 얼마나 표를 확장하고 이동시키느냐가 최종 승부를 가를 전망이다.

정치권 관계자는 “막판 메시지와 연대 흐름, 부동층의 움직임에 따라 판세가 언제든 뒤집힐 수 있는 선거”라며 “결선 특유의 변동성이 승부를 좌우할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지