엠디루사, 롯데백화점 인천점 신규 론칭

사진=엠디루사 제공

프리미엄 천연 다이아몬드 주얼리 브랜드 ‘엠디루사(Emdirusa)’가 롯데백화점 인천점에 새로운 매장을 오픈한다.

엠디루사는 세련된 디자인과 높은 품질의 천연 다이아몬드를 기반으로, 일상 속에서도 우아한 스타일을 완성할 수 있는 주얼리를 선보이는 브랜드다. 이번 인천점 오픈을 통해 보다 많은 고객들에게 브랜드의 가치와 차별화된 제품을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.

새롭게 론칭한 롯데백화점 인천점 매장은 단순 제품 판매를 넘어 고객 맞춤형 상담에 집중한 공간으로 구성된 것이 특징이다. 매장 방문 전 네이버 예약 시스템을 통해 원하는 시간대를 직접 선택할 수 있으며, 당일 예약 또한 가능해 보다 유연한 고객 경험을 제공한다.

또한 상담 예약 고객 전원에게는 엠디루사 미니 주얼리 보석함을 증정하는 특별 혜택도 마련했다.

오픈을 기념해 4월 30일까지 다양한 프로모션도 진행된다. 해당 기간 동안 카카오톡 친구 추가 시 3만 원 할인 쿠폰이 제공되며, 커플링 제품은 15% 할인 혜택이 적용된다. 더불어 GIA 인증 다이아몬드를 최대 40% 할인된 가격에 만나볼 수 있는 특별 기획도 함께 마련했다.

엠디루사는 현재 롯데백화점 인천점, 잠실점, 노원점, 신세계백화점 센텀시티점에서 만나볼 수 있으며, 브랜드 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 다양한 제품 및 브랜드 소식을 확인할 수 있다.

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