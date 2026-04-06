출근길 우산 챙겨야…오후 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

월요일인 6일은 전국에 봄비가 내리다가 오후부터 차차 맑아지겠다. 다만 황사 영향으로 오후에는 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

서울 중구 서울광장 화단 꽃에 빗방울이 맺혀 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 전날 밤부터 시작된 비는 이날 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 수도권은 오전 중, 그 밖의 지역은 오후 들어 대부분 그칠 전망이다.

예상 강수량은 전국 대부분 지역에서 5~20㎜ 수준이다. 강원 동해안은 5㎜ 미만, 제주도는 5㎜ 안팎으로 적겠다.

아침 최저 기온은 7~12도, 낮 최고 기온은 13~19도로 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 8도 △인천 8도 △춘천 7도 △강릉 11도 △대전 10도 △대구 10도 △전주 11도 △광주 11도 △부산 13도 △제주 15도다.

낮 최고기온은 △서울 14도 △인천 12도 △춘천 16도 △강릉 18도 △대전 16도 △대구 17도 △전주 15도 △광주 17도 △부산 19도 △제주 21도로 예상된다.

비가 그친 뒤에는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 떨어지겠다.

미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 오전 ‘보통‘ 수준을 보이다가 오후 들어 ‘나쁨’ 수준을 나타내겠다．

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