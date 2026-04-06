방탄소년단 '아리랑', '빌보드 200' 2주 연속 1위…K팝 최초

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 정규 5집 '아리랑(arirang)'으로 2주 연속 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 1위를 차지했다.

5일(이하 현지시간) 빌보드 홈페이지에 게재된 차트 예고 기사에 따르면, 방탄소년단이 3년9개월 만에 발매한 완전체 앨범인 '아리랑'이 11일자 '빌보드 200' 정상에 올랐다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

현지 음반 판매량 조사회사 루미네이트(Luminate) 기준 이달 2일로 끝난 주간에 '아리랑' 판매량은 미국 내에서 18만7000 유닛을 기록했다. 발매 첫 주 성적 64만 1000 유닛에 비해 71% 감소한 수치이지만 여전히 높은 숫자다.

'아리랑'의 '빌보드 200' 2주 연속 1위 기록은 방탄소년단이 배출한 해당 차트 7개의 1위 앨범 중 최장 기간 정상을 지킨 것이다. 이전의 다른 6개 앨범은 각각 1주 동안 1위에 머물렀다.

특히 발매 첫 2주 동안 1위를 지킨 최초의 K-팝 앨범이 됐다. 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) OST도 '빌보드 200'에서 통산 2주 1위를 기록했으나 이 앨범은 연속 2주 1위가 아닌, 비연속 2주 1위를 차지했다.

방탄소년단 '아리랑'은 특히 마니아들의 지지를 받아 2위에 걸린 미국 힙합 난동꾼 카녜이 웨스트(예(Ye))의 새 앨범 '불리(BULLY)'(15만2000 유닛)을 여유롭게 따돌렸다.

'빌보드 200' 차트는 루미네이트가 집계한 다중 지표 소비량을 기반 삼아 미국 내 매주 가장 인기 있는 앨범의 순위를 매긴다. 이 단위는 앨범 판매량, 트랙 등가 앨범(TEA), 스트리밍 등가 앨범(SEA)으로 구성된다.

이번 주 '아리랑'이 획득한 18만7000 유닛 중 피지컬 앨범 판매량은 11만4000장(79% 감소)('톱 앨범 세일즈' 차트 2주 연속 1위)을 차지했다. SEA 유닛은 6만 5000 유닛(31% 감소), TEA 유닛은 8,000 유닛(49% 감소)을 기록했다.

이와 함께 '아리랑' 타이틀곡 '스윔'은 6일 발표되는 11일자 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 톱10을 지킬 것으로 예상된다. 이 곡은 지난 주 '핫 100'에서 1위를 차지했다.

<뉴시스>

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