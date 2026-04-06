양치하다 피 났는데 넘겼다…1700만명 방치하는 ‘잇몸 경고’, 심장까지 간다

“피곤해서 그런가 보다.”

잇몸에서 시작된 염증은 혈관 건강까지 영향을 줄 수 있다. 게티이미지

오전 7시, 세면대 앞. 칫솔을 헹군 물에 붉은 기가 번졌다. 잠깐 멈칫했지만, 이내 물로 헹구고 끝냈다.

그렇게 넘긴 ‘한 번의 출혈’이 문제였다. 잇몸에서 시작된 염증은 생각보다 멀리 간다. 혈관을 통해 전신 염증 반응을 유도하며 심장과 혈관 건강까지 영향을 줄 수 있는 신호이기 때문이다.

6일 건강보험심사평가원에 따르면 실제 국내에서는 치은염 및 치주질환으로 병원을 찾는 환자가 연간 약 1700만명에 달한다.

외래 다빈도 질환 1위다. 질병관리청 국민건강영양조사에서도 30세 이상 성인의 약 65~70%에서 치주질환 ‘소견’이 확인됐다. 사실상 성인 10명 중 7명이 겪는 셈이다.

문제는 대부분이 ‘피가 난다’는 신호를 가볍게 넘긴다는 점이다. 통증이 거의 없어 치료 시기를 놓치기 쉽고, 자각할 때쯤이면 이미 염증이 상당히 진행된 경우가 많다.

◆잇몸에서 시작된 염증, 혈관 건강까지 흔든다

치주질환은 단순한 구강 문제에 그치지 않는다. 잇몸 속 세균과 염증 물질은 혈류를 통해 전신으로 확산되며 염증 반응을 유도한다. 이 과정에서 혈관 내벽 기능에 영향을 주고, 전신 염증 부담을 높이는 요인으로 작용할 수 있다.

대한치주과학회에 따르면 치주염 환자는 일반인보다 심혈관 질환 위험이 약 1.5~2배 높은 경향이 보고된다.

당뇨 환자의 경우 잇몸 염증이 혈당 조절을 어렵게 만드는 악순환으로 이어질 수 있다. 일부 연구에서는 치주염 환자에서 염증 지표(CRP)가 더 높게 나타나는 경향도 확인된다.

치과 전문의들은 “잇몸병은 입안에만 머무는 질환이 아니라 전신 염증 부담과 연결되는 만성 질환으로 접근해야 한다”며 “특히 당뇨나 고혈압이 있다면 잇몸 관리가 전신 건강 관리의 출발점이 될 수 있다”고 강조한다.

◆스케일링 2만원 vs 임플란트 150만원…방치의 대가

잇몸병은 건강 문제를 넘어 경제적 부담으로도 이어진다. 건강보험이 적용되는 연 1회 스케일링은 약 1~2만원 수준이지만, 염증이 진행돼 치아를 상실하면 임플란트 비용이 개당 100만~150만원까지 올라간다.

치아 상태와 시술 방식에 따라 차이는 있지만, 초기 관리 여부에 따라 비용 격차가 크게 벌어지는 구조다.

결국 ‘조금 피 나는 상태’에서 관리하느냐, ‘치아를 잃은 뒤’ 치료하느냐의 차이가 수십 배 비용으로 이어진다.

◆“피 난다고 피하면 악화”…전문가의 4단계 관리법

일상 관리의 핵심은 세균이 밀집하는 ‘잇몸 경계’를 제대로 닦는 것이다. 피가 난다고 해당 부위를 피하면 오히려 염증이 더 깊어질 수 있다.

1단계: 양치 전 구강세정기로 큰 음식물 찌꺼기 제거

2단계: 칫솔모를 45도로 기울여 잇몸 경계에 밀착 후 미세 진동

3단계: 치간칫솔로 치아 사이 플라그 제거

4단계: 치실로 좁은 틈새까지 마무리

피 나는 잇몸은 ‘피해야 할 신호’가 아닌 이미 진행된 질환의 징후다. 게티이미지

필요 시 클로르헥시딘 성분의 국소 소독제를 치간칫솔에 묻혀 염증 부위에 제한적으로 사용하는 방법도 활용된다. 다만 장기간 사용 시 치아 착색 등의 부작용이 있을 수 있어 2주 이내 사용이 권장된다.

세면대에 남은 붉은 흔적은 단순한 피로의 표시가 아니다. 몸이 보내는 가장 초기에 가까운 ‘경고 신호’다. 오늘 아침 거울 앞에서의 5분이, 10년 뒤 당신의 치아와 혈관 상태를 바꾼다.

[체크리스트] 내 잇몸은 안전할까? (3개 이상 해당 시 ‘주의’) [ ] 양치할 때 칫솔물에 피가 섞여 나온다 [ ] 피곤할 때 잇몸이 붓거나 근질거린다 [ ] 치아가 예전보다 길어 보이고 잇몸이 내려앉았다 [ ] 치아 사이에 음식물이 자주 낀다 [ ] 입 냄새가 심해졌다는 말을 듣는다 [ ] 치아가 미세하게 흔들리는 느낌이 있다 [ ] 찬물에 특정 부위가 시리고 불편하다

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