“美보다 中 낫다”… 19년 만에 최대 격차

‘세계 여론조사’ 결과 미국보다 중국에 대한 지지율이 더 높은 것으로 나타났다.



여론조사기관 갤럽이 3일(현지시간) 공개한 설문 결과를 보면 중국 지도부의 지지율은 2024년 32%에서 지난해 36%로 상승했다. 미국 지도부 지지율은 전임 조 바이든 행정부 때인 2024년 39%에서 도널드 트럼프 행정부 2기 첫해였던 지난해 31%로 하락했다. 미국 지지율은 2017년 당시 최저치였던 30%에 근접했다.

사진=게티이미지뱅크

중국이 미국을 앞선 경우로 한정하면 이번 격차(5%포인트)는 최근 19년 내 최대 수준이다. 중국이 앞선 경우는 조지 W 부시 행정부 시기였던 2008년(3%포인트 격차), 트럼프 행정부 1기였던 2017년(1%포인트 격차)과 2018년(3%포인트 격차)에 있었지만 1∼3%포인트 차이였다.



미국 지도부에 대한 반감은 2024년 35%에서 지난해 48%로 급등, 최고 수준을 기록했다. 중국 지도부에 대한 반감은 37%였다.



트럼프 대통령이 전 세계를 상대로 이른바 관세전쟁을 벌인 것이 영향을 끼친 것으로 풀이된다. 미국 지지율이 10%포인트 이상 하락한 국가는 44개국에 달했는데, 독일은 39%포인트, 포르투갈은 38%포인트나 떨어졌다. 한국은 1∼9%포인트 범위에서 하락한 국가 중 하나로 나타났다.



갤럽은 “하락세는 북대서양조약기구(NATO) 회원국을 포함한 미국의 동맹국들에 집중돼 있었다”고 설명했다.



해당 조사는 갤럽이 진행하는 연례 ‘세계 여론조사’의 일환이다. 지난해 130여개국에서 국가별 1000명가량을 대상으로 미국·중국·러시아·독일 등 4개국 지도부 국정 운영에 대한 지지나 반감을 묻는 방식이다. 이번 조사에는 베네수엘라 공습, 이란 전쟁 등 올해 초 발생 사건들에 대한 여론은 반영되지 않았다.

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