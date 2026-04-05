구교환, 클래식 남성 브랜드 '브룩스 브라더스' 전속모델 발탁

'하퍼스 바자' 코리아·'브룩스 브라더스'(Brooks Brothers)

배우 구교환이 클래식 남성 패션 브랜드 '브룩스 브라더스'(Brooks Brothers) S/S(봄/여름) 시즌 전속 모델로 발탁된 가운데, 브랜드의 새 시즌 무드를 감각적으로 연출해냈다.

구교환은 최근 패션매거진 '하퍼스 바자' 코리아와 함께한 화보에서 특유의 변칙적이고 유니크한 태도로 기존의 틀을 벗어난 스타일을 완성했다.

또 '브룩스 브라더스'(Brooks Brothers)의 정제된 클래식과 구교환의 자유로운 분위기가 어우러지며 새로운 균형을 만들어냈다.

'하퍼스 바자' 코리아·'브룩스 브라더스'(Brooks Brothers)

'하퍼스 바자' 코리아·'브룩스 브라더스'(Brooks Brothers)

'브룩스 브라더스'(Brooks Brothers)의 이번 컬렉션은 부드러운 테일러링과 가벼운 텍스처(질감), 생동감 있는 컬러 팔레트를 중심으로, 브랜드 특유의 클래식에 봄 시즌의 산뜻한 분위기를 더한 것이 특징이다.

한편, 구교환은 4월 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'를 통해 안방극장을 찾으며, 오는 5월에는 전지현이 주연을 맡은 영화 '군체' 개봉을 앞두고 있다.

배우 구교환과 함께한 브룩스 브라더스의 화보, 패션 필름은 '하퍼스 바자' 코리아 공식 웹사이트와 인스타그램, 유튜브 채널, 브룩스브라더스 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.

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