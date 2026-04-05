트럼프 “미국은 절대 버려두지 않는다”… 적진서 36시간 만에 F-15 두 번째 조종사 구조

이란 상공에서 격추된 미 공군 F-15 전투기의 두 번째 탑승자가 미군 특수부대에 의해 구조된 것으로 확인됐다. 전날 F-15 전투기가 격추된 후 약 36시간 만에 구조작전을 완료한 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 대이란 군사작전 도중 F-15기 추락으로 실종됐던 나머지 미군 탑승자 1명의 구출 사실을 공식 확인했다.

F-15 전투기(기사와 직접 관련 없음). EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 미 언론들을 통해 구조 소식이 전해진 직후 소셜미디어 트루스소셜에서 “미군은 미국 역사상 가장 대담한 수색 및 구조 작전 중 하나를 완수했다”며 “그가(실종자가) 지금 무사히 돌아왔다는 소식을 여러분께 알리게 되어 매우 기쁘다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “이 용감한 전사는 이란의 험준한 산악지대에서 적진 한복판에 있었고, 매시간 점점 가까이 다가오는 우리의 적들에게 추격당하고 있었다”고 설명했다.

이어 “그러나 그는 결코 혼자가 아니었다. 그의 총사령관(대통령), 국방장관, 합참의장, 그리고 동료 전사들이 그의 위치를 24시간 내내 모니터링하며 그의 구조를 부지런히 계획하고 있었기 때문”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 “미군은 내 지시에 따라 그를 데려오기 위해 세계에서 가장 치명적인 무기들로 무장한 수십 대의 항공기를 보냈다”며 “그는(실종자는) 부상을 입었지만, 괜찮을 것”이라고 덧붙였다.

이란이 3일 격추한 미군 전투기의 잔해를 이란 매체들이 공개했다. 연합뉴스

그는 “적의 영토 깊숙한 곳에서 두 명의 미국 조종사가 각각 따로 구조된 것은 군사적인 기록(기억)상 이번이 처음”이라며 “우리는 절대로 미국의 전사를 뒤에 남겨두지 않을 것”이라고 강조했다.

앞서 미국과 이란은 실종된 미군 1명을 확보하기 위한 ‘속도전’을 벌이고 있었다. 실종 미군의 신병 확보가 ‘종전 협상’의 주요 변수로 떠오르면서다. 1명은 현장에서 신속히 구조됐으나, 나머지 1명의 행방은 수색 작전이 시작된 이후에도 한동안 확인되지 않았다.

미 정치전문매체 악시오스에 따르면 미 특수부대는 실종자 구출을 위해 전날 이란에 투입됐고, 이튿날인 이날도 다시 진입해 수색 및 구조 작전을 펼쳤다.

이란 혁명수비대(IRGC)는 실종자가 있는 지역에 병력을 파견해 저지에 나섰으나, 미 공군 전투기는 이란군 진입을 막기 위해 공습을 진행하며 작전을 수행한 것으로 알려졌다.

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