LG전자, 스타일러 누적 판매량 200만대 돌파…2026년형 신제품 AI 기능 적용

LG전자는 의류 관리 가전 ‘LG 스타일러 오브제컬렉션(이하 LG 스타일러)’이 글로벌 누적 판매량 200만 대를 돌파했다고 5일 밝혔다.

LG 스타일러는 2011년 첫 출시 후 10년 만인 2021년 판매량 100만대를 달성한 데 이어, 5년 만에 200만대를 넘어서는 등 성장세가 가팔라지고 있다.

LG 스타일러 오브제컬렉션. LG전자 제공

이는 의류 관리 가전이라는 신시장을 개척한 LG 스타일러가 고객 라이프스타일 변화를 이끌며 필수 가전으로 자리 잡은 결과다.

LG전자는 국내 판매를 시작으로 2016년 미국, 중국, 대만 등으로 판매를 확대해 현재 글로벌 27개국에서 판매하고 있다.

지난해 중국, 대만, 미국 매출이 전년 대비 30% 이상 증가하는 등 아시아와 북미 시장에서 성장세가 두드러지고 있다.

기업간거래(B2B) 시장에서도 판매가 빠르게 확산하고 있다. 아파트 건설사 납품은 물론 호텔, 리조트 등 숙박시설을 중심으로 도입이 확대되고 있다. 대만의 샹그릴라 파 이스턴 플라자 호텔, 타이 어반 리조트 등에서는 프리미엄 서비스로 활용되고 있다.

LG전자가 보유한 200여건의 관련 특허 기술 중 ‘트루스팀’은 유해 세균 10종과 바이러스 11종을 99.99%까지 살균하고, ‘무빙행어’는 먼지를 제거하고 스팀을 고르게 전달한다.

2026년형 5벌식 ‘LG 스타일러’ 제품 이미지. LG전자 제공

2026년형 신제품부터는 인공지능(AI) 기능이 적용됐다.

‘AI 스타일링’ 코스를 사용하면 AI가 의류 무게 데이터를 학습·분석해 최적의 스타일링을 제안한다. 스팀량과 온도 등을 조절해 ▲셔츠는 약 29분 ▲맨투맨 티셔츠나 재킷은 약 39분 ▲롱코트나 패딩은 최대 53분까지 맞춤 관리한다. 또 핸디형 고압 스티머를 탑재해 사용자가 원하는 부위를 직접 관리할 수 있다. 외출 전 간편하게 주름을 제거하는 등 더욱 섬세한 의류 관리가 가능하다.

LG전자 손창우 리빙솔루션사업부장은 “핵심 부품 기술력에 AI를 더해 차별화된 의류 관리 경험을 제공하고 글로벌 시장에서 리더십을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

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