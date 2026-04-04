떡볶이·비빔냉면에 숨은 ‘당류 폭탄’…일상식이 부르는 ‘혈당 스파이크’

3일 오후 12시, 서울 신용산역 인근 편의점 앞. 영양 성분표를 보던 손이 잠깐 멈췄다. 에너지음료 한 캔, 당류는 30g 후반대였다. 하루 권고량의 80%에 가까운 수준이다.

비빔냉면(20~30g)과 에너지음료(30~38g)를 함께 섭취할 경우 당류는 하루 권고량(50g)을 넘어설 수 있다. 게티이미지.

점심으로 비빔냉면이나 떡볶이를 더하는 순간, 상황은 더 선명해진다. 비빔냉면(20~30g)에 음료(30~38g)가 겹치면 당 섭취량은 50~68g까지 치솟는다. 많이 먹은 것도 아니다. 평소처럼 고른 조합이었을 뿐인데, 이미 기준선을 넘는 구조다.

이처럼 떡볶이와 비빔냉면, 달콤한 음료가 겹치는 식단은 일상 속 ‘당류 폭탄’에 가깝다. 익숙한 한 끼가 쌓이면서 혈당을 빠르게 끌어올리는, 이른바 ‘혈당 스파이크’를 만드는 전형적인 패턴이다.

세계보건기구(WHO)는 자유당 섭취를 총 열량의 10% 이하(성인 기준 약 50g)로 권고한다. 가능하면 5%(약 25g) 이하로 줄일 것을 권장한다.

국내에서도 당류는 특정 식품군에 집중되는 경향이 나타난다. 질병관리청에 따르면 음료와 가공식품, 외식 양념류에서 당류 섭취 비중이 높게 나타난다. 식품의약품안전처 역시 음료류와 소스·양념류에서 당 함량이 상대적으로 높다고 분석한다.

◆비빔냉면, 물냉면보다 최대 5배…‘숨은 당’ 격차

문제는 이 기준이 일상적인 선택 몇 가지로 빠르게 채워진다는 점이다. 이 차이는 단순한 메뉴 선택 문제가 아니다. 하루 당 섭취 구조 자체를 바꾸는 변수다.

비빔냉면의 당 함량은 제품과 양념 비율에 따라 약 20~30g 수준으로 나타난다. 물냉면(약 3~6g)과 비교하면 조건에 따라 최대 5배 이상 차이가 날 수 있다.

고추장과 설탕, 물엿이 포함된 양념 비중이 크기 때문이다. 같은 냉면이라도 선택에 따라 당 섭취량은 크게 달라진다.

◆떡볶이·음료 겹치면 60g 넘어…한 끼에 기준 초과

여기서 끝이 아니다. 떡볶이 양념에도 설탕과 물엿이 들어가고, 에너지음료에는 당류 형태의 감미료가 사용되는 경우가 많다. 서로 다른 음식에서 들어온 당이 한 끼 안에서 겹치며 섭취량을 빠르게 끌어올린다.

일부 에너지음료는 제품에 따라 당류가 약 30~38g 수준으로 나타난다(식품의약품안전처 식품영양성분 DB 기준). 식사로 20~30g 안팎을 섭취한 상태에서 음료를 더하면 총 당 섭취량은 50g을 넘어 WHO 권고 기준을 단번에 초과할 수 있다.

물냉면보다 당 함량이 높은 비빔냉면, 여기에 음료까지 더해지면 혈당 부담은 빠르게 커질 수 있다. 게티이미지

이때 몸의 반응도 달라질 수 있다. 당 섭취가 한 번에 몰리면 혈당이 빠르게 오르고 다시 떨어지는 변동 폭이 커질 수 있다. 피로감이나 집중력 저하로 이어질 가능성이 있다.

더 큰 문제는 특별한 상황이 아니라는 점이다. 이 조합은 ‘가끔’이 아닌 ‘일상’에서 반복된다. 기준 초과는 어느 순간이 아니라 이미 진행 중일 가능성이 높다.

전문가들은 특정 음식과 음료에 당이 집중되는 식습관이 이어질 경우, 권고 기준을 일상적으로 넘길 가능성이 높다고 보고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지