"日선박, 호르무즈해협 통과…이란 전쟁 후 처음"

일본 해운사 상선미쓰이의 액화천연가스(LNG) 선박이 이란에 의해 사실상 봉쇄된 호르무즈 해협을 빠져나왔다고 일본 언론이 3일 보도했다.



이 LNG 선박은 이란 전쟁 이후 처음으로 호르무즈 해협을 빠져나온 일본 관련 선박이다.

사진=로이터연합뉴스

상선미쓰이에 따르면 걸프해역(페르시아만)에 정박해있다가 호르무즈 해협을 빠져나온 선박은 파나마 선적의 '소하 LNG'(SOHAR LNG)호다.



가네코 야스시 국토교통상이 그동안처럼 걸프해역에 머무는 일본 관련 선박은 이날 오전 7시 현재 45척이라고 말한 만큼 이 선박은 그 이후 호르무즈 해협을 통과한 것으로 보인다고 아사히신문은 전했다



상선미쓰이는 이 선박에 타고 있는 선원 수와 국적에 대한 정보는 밝히지 않고 "선원과 선박이 무사하다는 사실을 확인했다"고만 이 신문에 설명했다.



NHK도 회사 측이 안전상의 이유로 통과 경위나 목적지 등에 대해서는 밝히지 않았다고 전했다.



앞서 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 지난달 17일 아바스 아라그치 이란 외무장관과 전쟁이후 두번째 통화에서 "일본을 비롯한 호르무즈 해협내 모든 선박의 안전이 확보되도록 적절한 대응을 이란 측에 요청했다"고 당시 외무성이 보도자료를 통해 밝힌 바 있다.



외무성은 양측이 일본 선박의 통과를 위해 협의했다는 식의 내용은 공개하지 않았다.



그러나 아라그치 이란 장관은 지난달 20일(현지시간) 교도통신과 전화 인터뷰에서 일본 선박과 관련해 "협의를 거쳐 통과를 허용할 용의가 있다"면서 일본 측과 협의를 개시했다고 밝혔다.



호르무즈 해협은 이란이 사실상 봉쇄한 상태이지만 우호국으로 분류하는 중국, 인도, 튀르키예 등과 관련된 선박은 통과한 적이 있다.

<연합>

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