프로농구 LG, 12년 만에 정규리그 우승…통산 두 번째

프로농구 창원 LG가 12년 만에 정규리그 우승을 차지하며 4강 플레이오프(PO)에 직행했다.



조상현 감독이 이끄는 LG는 3일 수원 kt소닉붐 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 수원 kt를 87-60으로 물리쳤다.

3일 경기도 수원KT소닉붐아레나에서 열린 프로농구 수원 KT 소닉붐과 창원 LG 세이커스의 경기. LG 양준석이 돌파하고 있다. 연합뉴스

시즌 36승 16패를 쌓은 LG는 2위 안양 정관장(33승 18패)과의 승차를 2.5경기로 벌려 남은 경기 결과와 관계 없이 정규리그 1위를 확정했다.



LG는 2013-2014시즌 이후 12년 만이자, 통산 두 번째로 정규리그 우승을 달성했다. 정규리그 우승 상금은 1억원이다.



지난 시즌 정규리그 2위로 PO에 진출해 챔피언결정전에서 서울 SK를 꺾고 창단 28년 만에 첫 우승을 일궜던 LG는 이번 시즌엔 통합 우승에 도전한다.



LG는 이달 23일부터 열리는 4강 PO에 선착해 4위와 5위 팀 간 6강 PO의 승자를 기다린다.



프로농구는 8일까지 정규리그가 이어지며, 6강 PO가 12∼21일, 4강 PO는 23일∼5월 2일, 챔피언결정전은 5월 5∼17일 차례로 열린다.



LG에 이어 4강에 직행할 2위를 두고는 안양 정관장과 서울 SK(31승 20패)가 경쟁하고 있다.



LG에 '안방 잔치'를 내준 kt는 25승 27패로 7위에 머물렀다. 2경기를 남기고 공동 5위 고양 소노, 부산 KCC(이상 27승 25패)와 2경기 차로 멀어진 kt는 6강 진출 가능성이 희박해졌다.



지난달 31일 안양 정관장에 덜미를 잡혀 우승 확정 기회를 미뤘던 LG는 이날은 초반부터 17-0으로 앞서 나가는 놀라운 집중력으로 주도권을 잡았다.

3일 경기도 수원KT소닉붐아레나에서 열린 프로농구 수원 KT 소닉붐과 창원 LG 세이커스의 경기. LG 조상현 감독이 작전을 지시하고 있다. 연합뉴스

kt가 1쿼터 4분 9초를 남기고 데릭 윌리엄스의 중거리 슛으로 팀 전체 첫 득점을 올릴 정도로 난조를 보인 가운데 LG는 1쿼터를 28-7로 압도했다.



2쿼터 김선형, 강성욱을 앞세운 kt의 빠른 공격이 다소 살아났으나 LG도 9점을 몰아넣은 아셈 마레이를 필두로 기세를 이어갔고, 49-27로 크게 앞서며 전반을 마무리했다.



LG는 3쿼터 종료 직전엔 유기상의 외곽포가 림을 가르며 70-39로 달아나 일찌감치 승기를 잡았다.



4쿼터에서도 여유 있게 리드를 유지한 LG는 종료 2분 25초 전 양준석이 85-55를 만드는 3점 슛으로 축포를 터뜨렸다.

3일 경기도 수원KT소닉붐아레나에서 열린 프로농구 수원 KT 소닉붐과 창원 LG 세이커스의 경기. LG 마레이가 슛하고 있다. 연합뉴스

LG에선 마레이가 21점 15리바운드 8어시스트로 펄펄 날았고, 카이린 갤러웨이가 12점 5리바운드, 유기상이 3점 슛 4개를 포함해 12점, 칼 타마요가 11점, 양준석이 10점 6어시스트로 고르게 활약했다.



kt에선 신인 강성욱이 13점으로 팀 내 최다 득점을 올렸고, 조나단 윌리엄스가 더블더블(10점 13리바운드)을 작성했다.

<연합>

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