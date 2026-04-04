KGM, 2026년 파트너스 데이 개최…파트너사와 ‘시너지 토크’

KG모빌리티(KGM)는 지난 2일 ‘2026년 파트너스 데이’ 행사를 열고 협력사들과 올해 사업계획 등을 공유했다고 3일 밝혔다.

경기 용인시 써닝리더십센터에서 열린 이날 행사에는 곽재선 KGM 회장과 황기영 대표이사, 박경배 KGM 파트너스 회장(경기산업 대표)을 비롯한 200여 파트너사 대표들이 참석했다.

곽재선 KGM 회장이 지난 2일 경기 용인시 써닝리더십센터에서 열린 ‘2026년 파트너스 데이’에서 환영사를 하고 있다. KGM 제공

곽 회장은 환영사에서 “KGM과 파트너사는 서로를 지원하며 동반 성장하는 공동체”라며 “특히 지난해 KGM이 역대 최대 매출과 함께 3년 연속 영업이익을 기록하며 안정적인 성장 기반을 다질 수 있었던 것은 파트너 여러분의 적극적인 협력과 지원 덕분”이라고 말했다.

이어 “KGM은 올해 무엇보다 시장에서 신뢰를 한층 강화할 수 있도록 회사의 모든 역량을 집중할 것”이라며 “이를 위해 친환경차 라인업 확대·유럽 수출 기반 강화·KD(반조립제품) 사업 본격화·수익성 개선 확대 등 미래 성장과 지속 가능성을 보다 확실히 입증해 내고자 한다”고 덧붙였다.

박경배 KGM 파트너스 회장은 ‘변화는 빠르게, 성장은 함께’라는 구호를 인용하며 “글로벌 공급망 재편과 전동화 및 자율주행, 로보틱스의 융합은 이제 선택이 아닌 생존을 위한 필수 과제”라며 “이러한 환경에서 KGM과 파트너사가 ‘하나의 목표’를 달성하기 위해 무엇보다 부품 경쟁력 제고에 만전을 기할 것”이라고 말했다.

올해 파트너스 데이 행사는 우수 파트너사 시상을 시작으로 KGM의 올해 사업계획과 중점 추진 전략 그리고 중장기 제품 개발 계획 등을 공유하는 콘퍼런스 등으로 구성됐다. 특히 파트너사와의 실질적인 소통 강화를 위해 ‘시너지 토크’라는 대담 형식으로 콘퍼런스를 진행했다. 시너지 토크 세션에는 권용일 KGM 개발·생산부문장과 최진안 SD본부장, 심준엽 기술연구소장, 안응표 품질본부장 등이 참여했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지