이란 "중부상공서 美 F-35 격추…조종사 탈출 가능성 희박" 주장

진위 여부에 대한 미국 공식 확인은 안나와
이란이 자국 중부 상공에서 미군의 5세대 스텔스 전투기인 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다.
로이터 통신은 2일(현지시간) 이란의 반관영 메흐르 통신을 인용해 이같이 보도했다. 미국 중부사령부(CENTCOM)의 공식적인 입장이나 확인은 아직 나오지 않은 상태다.
메흐르 통신에 따르면 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 대변인은 미군 F-35 전투기가 이란 중부 상공에서 이슬람혁명수비대(IRGC) 항공우주군의 신형 방공 시스템에 피격돼 격추됐다고 밝혔다.
정확한 피격 시점은 공개하지 않았다.
대변인은 "피격 및 추락 과정에서 발생한 거대한 폭발을 고려할 때, 조종사가 비상 탈출했을 가능성은 희박한 것으로 보인다"고 말했다.
메흐르 통신은 그러면서 격추된 F-35 잔해로 보이는 사진들을 여러장 공개했다.
이 매체는 IRGC가 자국 방공망이 게슘섬 상공에서 적 전투기를 성공적으로 타격했다고 발표했다며 격추 및 추락하는 모습으로 보이는 장면이 담긴 25초짜리 흐릿한 동영상을 공개하기도 했다.
이 섬은 미국이 지상군을 투입할 경우 공략 대상이 될 수 있는 곳으로 미국 매체가 거론한 호르무즈 해협의 7개 섬 가운데 한 곳이다.
앞서 지난달 19일 이란 일대에서 임무를 마친 F-35 한 대가 중동 내 미군 공군기지에 긴급 착륙한 바 있다. 당시 CNN 방송은 해당 전투기가 이란 측에 의한 것으로 추정되는 사격에 피격됐다고 전했으며, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 자신들이 해당 전투기를 격추했다고 주장했다.
록히드 마틴이 개발한 F-35는 미국을 비롯한 20개국에서 운용 중인 5세대 스텔스 전투기로, 각종 네트워크를 기반으로 은밀한 공격의 대명사로 통한다.
지난달 초에는 쿠웨이트 공군 전투기가 미군 F-15 전투기 3대를 적기로 오인해 미사일을 발사, 추락하기도 했다. 추락한 전투기들에 타고 있던 미군 조종사 6명은 모두 안전하게 탈출했다.
<연합>
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