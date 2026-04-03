장동혁 “4·3 재산 피해에 대해서도 보상 이뤄져야”… 4년 만에 지도부 참석

국민의힘 장동혁 대표가 제주 4·3 사건 78주기를 맞은 3일 “4·3 관련 재산 피해에 대해서도 합당한 보상이 이뤄져야 한다”고 말했다.

장 대표는 이날 제주 4·3 평화공원에서 열린 제주 4·3 희생자 추념식에 참석해 국회에 계류 중인 4·3 특별법에 대한 질문에 “피해 입증 방법이나 보상 범위는 더 논의가 필요하다”며 이같이 밝혔다.

3일 오전 제주시 봉개동 제주4·3평화공원에서 열린 제78주년 제주4·3희생자추념식에서 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 말없이 자리에 앉아 있다. 연합뉴스

장 대표는 이번 추념식 참석과 관련해 “희생자들을 추모하고 유가족 아픔을 위로하는 것은 4·3의 기반 위에 오늘을 살아가는 우리들의 몫이라 생각한다”고 설명했다. 국민의힘 지도부가 4·3 추념식에 직접 참석한 것은 2022년 이준석 대표 시절 이후 4년 만이다.

장 대표는 일각에서 4·3과 여순 사건 왜곡 논란이 불거졌던 영화 ‘건국전쟁2’를 관람했던 것에 대해 “건국전쟁을 관람한 것과 왜곡의 문제는 다른 문제”라며 “역사적 진실은 어느 한 시점과 어느 한 공간에 머무는 것이 아니다”라고 말했다. 그러면서 “새로운 사실에 의해 역사적 사실이 검증받고 새로운 역사가 쓰이는 건 가능하지만, 그 어떤 경우에도 왜곡은 있을 수 없다”고 강조했다.

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