쇼핑·미식·엔터 매력… 서울 ‘亞 최고 레저도시’

서울시가 2년 연속 미국 매체가 선정하는 ‘아시아 최고 레저 도시’에 이름을 올렸다. 쇼핑, 미식, 엔터테인먼트 등은 물론 K컬처와 결합한 체험 콘텐츠가 글로벌 관광객의 마음을 사로잡았다는 평가다.



시는 미국 비즈니스 트래블 매체 글로벌 트래블러가 주관한 제14회 레저 라이프 스타일 어워즈에서 2년 연속 ‘아시아 최고 레저 도시’를 수상했다고 2일 밝혔다.



이번 수상은 전 세계 비즈니스 여행객과 관광 업계 투표를 통해 결정됐다. 글로벌 트래블러는 수상 요인으로 전통과 현대를 결합한 관광 콘텐츠, 다양한 체험 요소 등을 꼽았다.



시는 K콘텐츠 기반의 체험형 관광과 한강을 중심으로 한 수상·야간 관광, 시민의 일상을 경험하는 라이프스타일 관광까지 아우르는 복합적 관광 콘텐츠를 개발하고 있다.



K팝 촬영지 체험 콘텐츠와 한강 드론 라이트쇼·빛초롱축제·서울달 등 야간 관광, 한강 크루즈·한강버스 등 수상 콘텐츠를 결합해 24시간 즐길 수 있는 도시로서의 매력을 강화하고 있다.



지난달에는 ‘2026 서울 마이스 산업 육성계획’을 발표하며 고부가가치 비즈니스 관광객 유치에 나섰다. 참가자뿐 아니라 가족을 동반한 출장객까지 범위를 넓히고 마이스플라자 워케이션센터 기능을 강화하는 게 골자다.



시와 서울관광재단은 이번 수상을 계기로 관광객이 더 오래 머물고 다시 찾고 싶은 ‘고부가가치 체류형 관광 도시’로의 성장을 이어갈 방침이다. 카페와 베이커리 등 로컬 맛집 탐방, 등산 관광 등 시민들의 일상과 취향을 경험하는 라이프스타일 관광을 강화해 방문객의 체류 기간을 확대해 나간다.



김명주 시 관광체육국장은 “서울의 창의적인 관광 콘텐츠와 인프라를 더욱 확대하고 이를 마이스 산업과 연계해 세계인이 다시 찾아오고 오래 머무르고 싶은 글로벌 비즈니스·관광 도시로의 입지를 굳혀 나갈 것”이라고 말했다.

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