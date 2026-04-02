트럼프 예상 밖 엄포에… 코스피 급락·환율 급등 [중동發 한국경제 '쇼크']

미국의 대이란 강경 발언에 종전 기대감이 꺾이면서 2일 국내 금융시장이 또다시 출렁였다. 원·달러 환율은 하루 만에 다시 1520원대로 올라섰고, 코스피와 코스닥 시장은 전날의 급등분을 반납하며 4~5%대 급락했다.



이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 18.4원 급등한 1519.7원(오후 3시30분 기준)에 주간 거래를 마감했다. 전날 종전 기대감에 28.8원 내리며 1501.3원으로 진정세를 보였던 환율은 간밤 이어진 미국과 이란의 신경전에 1512.2원으로 상승 출발했다. 이후 트럼프 대통령의 연설이 시작되자 급격히 상승폭을 키우며 장중 1524.1원까지 치솟았다. 위험 회피 심리가 다시 커지면서 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스도 이틀 만에 100선 위로 올라섰다.

2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 도널드 트럼프 미국 대통령의 대국민 연설 중계방송이 나오고 있다. 이날 상승 출발했던 코스피는 트럼프 대통령의 연설 이후 5200대로 밀려나고, 환율은 20원 가까이 올랐다. 유희태 기자

서부텍사스산원유(WTI) 가격은 장중 6% 급등 전환해 배럴당 106달러를 넘어섰다. 유가와 환율이 동반 급등하면서 국내 증시에 대한 투자심리도 급격히 악화했다.



증시는 한국시간으로 오전 10시 시작된 도널드 트럼프 미국 대통령의 대국민 연설을 기점으로 크게 흔들렸다. 코스피 지수는 전장보다 72.99포인트(1.33%) 오른 5551.69로 출발해 이틀째 상승세를 이어가는 듯했으나, 연설 중 이란을 향한 ‘강한 타격’ 발언이 나오며 연설 도중 하락세로 돌아섰다. 장중 308.43포인트(5.63%) 내린 5170.27까지 하락했다가 전 거래일 대비 244.65포인트(4.47%) 내린 5234.05로 거래를 마쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지 시간) 백악관 크로스홀에서 이란 전쟁과 관련해 대국민 연설을 하고 있다. 트럼프 대통령은 "2~3주 동안 이란을 대대적으로 타격할 것"이라며 "이란을 석기시대로 돌려보낼 것"이라고 말했다. 워싱턴=AP연합뉴스

코스닥 지수도 전장보다 59.84포인트(5.36%) 하락해 1056.34로 장을 마감했다. 장중 지수 낙폭이 가파르게 확대되면서 오후 2시34분 코스닥 시장에 이어 오후 2시46분 유가증권시장에서도 프로그램 매도호가 일시효력정지(사이드카)가 잇따라 발동됐다. 올해 유가증권시장에서 사이드카가 발동된 것은 12번째, 코스닥 시장에서는 8번째다. 전날 주가 급등으로 두 시장에서 매수 사이드카가 발동했는데 하루 만에 장세가 뒤바뀐 것이다.



수급별로는 기관과 외국인의 동반 매도세가 지수 하락을 주도했다. 유가증권시장에서 기관과 외국인은 각각 1조4510억원, 1320억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고, 개인이 홀로 1조2050억원을 순매수하며 매도 물량을 받아냈다. 코스피 대장주인 삼성전자는 1만1200원(5.91%) 하락한 17만8400원에 거래를 마치며 하루 만에 ‘18만전자’를 내줬다. SK하이닉스(-7.05%)도 83만원으로 주저앉았다. 중동 지정학적 리스크 부각에 한화에어로스페이스(6.30%) 등 일부 방산주는 상승 마감하며 대조를 이뤘다.



증권가는 시장의 불확실성이 확대하며 당분간 약세장이 나타날 수 있을 것으로 전망하고 있다. 미래에셋증권 김석환 연구원은 이날 시장 상황을 두고 “전날 종전 기대가 만든 주가 반등이 실망에 따른 투매로 나타났다”며 “글로벌 금융시장과 정치적 불확실성이 확대됐다”고 진단했다.

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