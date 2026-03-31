씨앤씨인터내셔널, 배수아·차건아 각자대표 체제 전환 … 글로벌 성장 위한 리더십 체제 개편

글로벌 종합 화장품 ODM 기업 씨앤씨인터내셔널(대표 배수아, 차건아)은 31일 제13기 정기 주주총회를 통해 차건아 신임 대표를 선임하고, 배수아 대표와 함께 각자대표 체제로 전환했다고 밝혔다.

이번 체제 전환은 급변하는 글로벌 뷰티 시장에 대응하기 위해 사업 성장과 경영관리 기능을 분리·전문화하고, 의사결정 속도와 책임경영 체계를 강화하기 위한 조치다.

새로운 리더십 체제 아래 두 대표는 각자의 전문성을 바탕으로 역할을 분담해 회사의 성장 전략을 추진한다. 배수아 대표는 고객 가치에 대한 깊은 이해를 바탕으로 제품 개발(R&D)과 영업을 총괄하며, 고객 접점 중심의 사업 성장을 이끈다. 차건아 대표는 맥킨지앤드컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티 등을 거친 전략·투자 전문가로서 재무·투자 및 경영관리 체계 고도화와 중장기 성장 기반 구축을 담당한다.

특히, 차 대표는 지난해 10월부터 기타비상무이사로서 회사의 중장기 방향성을 검토해 온 만큼, 기존 현장 중심 역량에 경영 전문성을 더해 자본 효율성과 수익성을 동시에 높일 인물로 소개됐다.

씨앤씨인터내셔널은 강화된 리더십을 바탕으로 핵심 미래 과제를 추진할 계획이다. 색조 분야의 경쟁력을 스킨케어까지 본격 확장해 사업 다변화를 이루고 글로벌 시장 변화에 기민하게 대응하는 한편, 2027년 8월 준공 예정인 청주 신공장을 통해 연간 생산능력을 14억 개 이상으로 확대한다. 전문 경영인 체제하에서 운영 효율과 조직 협업 체계를 강화해 글로벌 종합 화장품 ODM 기업으로서의 경쟁력을 높인다는 계획이다.

차건아 대표이사는 “이번 각자대표 체제 출범은 회사의 다음 성장을 준비하기 위한 리더십 고도화”라며, “고객 중심 성장 전략에 효율과 운영 체계를 결합해 글로벌 시장 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 전했다.

배수아 대표이사는 “씨앤씨인터내셔널은 선제적 제안을 통해 글로벌 트렌드를 리드해 왔다.”라며, “이번 변화를 통해 기존 강점을 강화하는 동시에 확장 국면에 필요한 실행력을 단단히 갖출 것”이라고 강조했다.

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