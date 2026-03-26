北·벨라루스, 우호조약 체결…김정은 "서방 불법 압력에 반대"

북한과 벨라루스가 26일 우호 협력 조약을 체결하고 양국 협력의 토대를 마련했다.



김정은 북한 국무위원장과 방북 중인 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령은 이날 평양에서 열린 정상회담에서 상호 우호 협력 조약에 서명했다고 벨라루스 벨타통신이 보도했다.

김정은 국무위원장의 초청으로 북한을 공식 방문한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 환영하는 의식이 지난 25일 평양 김일성광장에서 진행됐다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

통신에 따르면 김 위원장은 "새로운 국가 간 조약은 양국 관계의 안정적인 발전을 더욱 보장하는 법적 토대가 될 것"이라고 말했다.



벨라루스 정상의 방북은 이번이 처음이다.



우크라이나 전쟁 파병을 계기로 북한이 러시아와의 밀착을 강화한 가운데, 대표적인 친러 국가인 벨라루스까지 북한과의 관계 확대에 나서며 북·러·벨라루스 간 3각 공조가 한층 뚜렷해지는 양상이다.



루카셴코 대통령은 "이번 조약은 양국 간 상호작용의 목표와 원칙을 명확하고 공개적으로 제시하며, 미래의 상호 유익한 과정을 위한 제도적 틀을 정의하고 있기 때문에 매우 중요하다"고 평가했다.



이 밖에 양측은 교육·보건·산업·농업·정보 등 10개 안팎의 분야에서 합의서를 채택할 계획으로 알려졌다.



김 위원장은 이 자리에서 "서방이 벨라루스에 가하는 불법적인 압력에 반대하며, 사회적·정치적 안정과 경제 발전을 보장하는 데 목적을 둔 벨라루스 지도부의 조치에 지지와 이해를 표한다"고 말했다.



특히 김 위원장은 양측이 국제적 의제에서도 많은 부분에서 유사한 입장을 견지하고 있다고 언급하며 "자기 현실에 맞는 자주적인 정책을 추구하는 벨라루스에 전적인 연대를 표한다"고 밝혔다.



루카셴코 대통령은 "과거 소련 시절부터 이어져 온 양국의 우호 관계는 결코 단절된 적이 없다"며 "오늘날 우리는 포괄적이고 진보적인 발전의 결과로, 근본적으로 새로운 단계에 접어들고 있다"고 말했다.



루카셴코 대통령은 "강대국들이 국제법 규범을 공공연히 무시하고 위반하는 글로벌 변혁의 현실 속에서 독립 국가들은 더욱 긴밀히 협력하고, 주권 보호 및 국민 복지 증진을 위한 노력을 강화해야 한다"고 강조했다.



루카셴코 대통령은 김 위원장의 초청으로 전날부터 이틀간 북한을 공식 방문 중이다.



1992년 수교한 양국은 1995년에 양국 간 무역경제협조공동위위원회를 설치했다. 이 위원회는 설치 후 장기간 유명무실하게 운영되다가 작년 5월 3차 회의가 평양에서 열렸다.

<연합>

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