장동혁, '컷오프 반발' 주호영에 "당 위한 결정해줄 것"

장동혁 국민의힘 대표는 25일 대구시장 컷오프(공천 배제)에 반발한 주호영 의원에 대해 "지금까지 어려운 상황에서도 당을 잘 이끌어오시고 당을 위해 헌신해 오셨던 것처럼 이번에도 당을 위한 결정을 해 주시리라고 생각한다"고 말했다.

장 대표는 이날 KBS '사사건건'에 출연해 "주 의원은 우리 당의 가장 큰 어르신 중 한 분이고 국회부의장도 맡고 계시다. 여전히 주 의원께서 우리 국민의힘과 국회에서 해주셔야 할 역할이 크다고 생각한다"고 밝혔다.

장 대표는 "당이 어려울 때는 누군가는 희생을 감내해야 되는 경우도 있다고 생각한다"며 주 의원을 향해 '선당후사'를 요청했다.

일각에서는 주 의원이 무소속으로 대구시장에 출마하고, 주 의원의 지역구인 대구 수성갑 보궐선거에 현재 무소속인 한동훈 전 국민의힘 대표가 출마하는 '주호영-한동훈' 연대 상황을 차단하기 위해 주 의원을 컷오프한 것이 아니냐는 예측도 나온다.

이에 "한 전 대표가 필요에 따라서 (재보궐 지역에) 나온다고 하는 것을 막을 방법은 없다"며 "주 의원을 컷오프한 것이 누군가를 염두에 두고 그런 계산을 했다는 것은 터무니없는 억측"이라고 반박했다.

대구시장 후보에서 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장에 대해서는 "우리 당의 정치인으로서 여러 역할을 할 부분이 있다고 생각한다"며 "꼭 대구시장이 아니더라도 당을 위해서 역할을 할 부분이 많이 남아 있다"며 대구 재보궐 출마 가능성을 열어뒀다.

장 대표는 당내 공천 잡음과 관련해 "저와 이정현 공천관리위원장의 생각이 다른 부분은 분명히 있다"며 "그래도 공관위의 최종 결정을 존중하는 것이 맞다고 생각한다"고 밝혔다.

이어 지방선거 목표로 서울과 부산 수성을 제시하자 한 전 대표가 '다른 곳에서 뛰는 사람들은 그냥 지는 것이냐'라고 비판한 것을 두고는 "당 대표를 지내신 분이 저 정도의 발언에 대해 저렇게 해석하는 것은 맞지 않다"며 "저걸 이해 못 해서 저렇게 말했다고 생각하지 않는다"고 반응했다.

장 대표는 "당대표가 '어느 지역은 버리고, 어느 지역은 패해도 된다'고 이야기할 수 있겠는가"라며 "그걸 이해 못 하셔서 저렇게 말씀하셨다고 생각하지 않는다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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