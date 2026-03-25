김경률 해군참모총장 취임…"유·무인 복합 전투능력 발전"

(서울=연합뉴스) 25일 오전 계룡대 대연병장에서 거행된 제39대 해군참모총장 취임식에서 김경률 신임 해군참모총장이 해군ㆍ해병대 장병 및 군무원들의 경례를 받고 있다. 2026.3.25 [해군 제공. 재판매 및 DB 금지]

김경률 제39대 해군참모총장 취임식이 25일 계룡대 대연병장에서 안규백 국방부 장관 주관으로 열렸다.



김 총장은 취임사를 통해 "엄중한 안보상황에서 우리 해군·해병대에 부여된 소명은 그 누구도 대한민국의 해양주권을 넘볼 수 없도록 강한 해군력으로 국민의 생명과 안전, 국가의 번영과 안전보장을 지키는 것"이라고 말했다.



그러면서 현존능력 강화로 준비태세 보장, 인공지능(AI) 기반의 유·무인 복합 전투능력 발전, 신뢰받고 자부심 강한 해군 구현에 중점을 두고 지휘하겠다고 밝혔다.



김 총장은 특히 "복합적인 위협에 효과적으로 대응하기 위해 무인전력을 체계적으로 확보하고, 현재 운용 중인 유인 중심의 플랫폼도 고도화해 미래 전장을 주도하는 AI 기반 유·무인 복합 전투능력을 발전시켜야 한다"고 강조했다.



그는 "군이 국민의 충직한 군대로서 군 본연의 임무를 성실히 수행할 때 국민에게 신뢰받고, 그 신뢰 위에서 우리의 자부심은 더욱 강해질 것"이라고 덧붙였다.



안규백 장관은 훈시문에서 "최근 중동정세와 글로벌 공급망 위기에서 해양 안보가 곧 핵심 국익과 직결됨을 분명히 확인할 수 있다"며 "굳건한 해양안보태세를 확립함으로써 오대양 육대주에서 국민을 보호하는 '필승해군'의 임무를 당당히 수행해야 한다"고 말했다.



또 "앞으로 우리 대한민국의 숙원이자 국가 안보의 비수가 될 '핵추진잠수함' 건조를 차질없이 추진해 누구도 넘볼 수 없는 '대양해군'의 위용을 전 세계에 각인시켜야 한다"고 강조했다.



해사 47기 출신인 김 총장은 해군작전사령관, 해군사관학교장, 제3함대사령관, 한미연합군사령부 인사참모부장, 제5기뢰/상륙전단장, 국방부 방위정책과장 등을 역임했다.

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