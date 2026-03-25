'프리 선언' 강지영, 유튜브 도전…"나는 저평가 우량주, 많은 관심 부탁"

유튜브 '강지영의 동그라미' 캡처

JTBC 아나운서 출신 강지영이 퇴사 후 개인 유튜브 개설 소식을 전하며 남다른 다짐을 전했다.

지난 24일 강지영은 개인 유튜브 채널 '강지영의 동그라미'에 '[단독입수] 퇴사 후 방송국 주변 떠돌며 혼밥하는 강지영의 하루'라는 제목의 영상을 게시했다.

강지영은 "베이스만 발랐다. 촬영하는데 너무 또 민낯으로 나올 수는 없으니까, 살짝 톡톡 찍어줬다"라며 가벼운 화장에 편한 복장 차림으로 등장했다.

이어 강지영은 자이로토닉 운동, 광화문 교보문고, 점심 식사, 한강 구경 등 오늘 소화할 일정을 공개했다.

유튜브 '강지영의 동그라미' 캡처

유튜브 '강지영의 동그라미' 캡처

운동 장소로 이동한 강지영은 다소 힘들어하는 모습으로 다양한 기구를 활용해 자이로토닉 운동을 소화하고 "뉴스룸을 하다가 허리가 나가서 재활치료 목적으로 자이로토닉을 시작했다"고 밝혔다.

이어 "뉴스룸을 할 땐 항상 긴장 상태였다. 한 번은 허리가 너무 아파서 못일어 나겠어서 병원 가서 신경 절제술 맞고 출근한 적도 있다"고 말했다.

운동을 마치고 광화문으로 이동한 강지영은 첫 모습과 달리 메이크업에 차려입은 모습으로 등장해 "이게 진짜 강지영이다"라며 "교보문고에 자주 온다. 예전에는 여기가 근무지 근처이기도 했고 이 서점 냄새가 참 좋다"고 말했다.

그러면서 강지영은 2024년 출간한 자신의 에세이 '때로는 간절함조차 아플 때가 있었다'를 찾아 헤매고 요즘 관심분야인 피지컬 AI, 클로드 코드, 시집, 산업 디자인, 애니메이션 귀멸의 칼날, 각본집 등 다양한 주제의 서적을 살펴봤다.

유튜브 '강지영의 동그라미' 캡처

유튜브 '강지영의 동그라미' 캡처

또 JTBC '안경여신' 시절을 언급하며 안경을 써보고 광화문 거리로 이동한 강지영은 "점심시간 때 광화문 오니까 진짜 옛날 생각 많이 난다"며 당시 야외에서 뉴스를 진행했던 시절을 회상했다.

광화문 광장에 선 강지영은 아나운서답게 "미세먼지 관련해서 정부가 무슨 대책을 내놨습니다", "한파면 두꺼운 패딩 입고 멘트를 따는데 자동차 소리때문에 멘트가 튀어서 그러면 다시 따야 된다" 등 다양한 상황 속에서 뉴스를 전했던 시절을 언급했다.

15년간 다닌 JTBC에서 프리를 선언하며 퇴사한 강지영은 "(예전에는) 대중 속에 내가 혼자 이렇게 있으면 좀 위로가 됐다. 다들 열심히 사는구나, 나도 열심히 살아야지"라면서 "신입 시절에는 잘 하고 싶은데 잘 하는 방법을 모르는 게 힘들었다. 시험 공부는 '이거 하세요'라는 공부 구간이 정해져있으니 확실한데, '방송 잘한다'에는 범위가 없지 않냐"며 신입 시절의 고충을 떠올렸다.

이후 강지영은 건강한 샌드위치를 점심으로 먹고 한강으로 이동해 "금요일 오후에 여기를 올 수 있는 사람? 나야 나"라며 프리의 여유를 즐겼다.

유튜브 '강지영의 동그라미' 캡처

프리 선언 후 소감을 묻는 질문에 강지영은 "금요일 오후에 여길 오려면 연차를 써야하지만 이제는 결재받지 않고 내 시간을 내 마음대로 쓸 수 있는거? 그게 가장 크다. 한마디로 출퇴근 안 하는거"라고 답했다.

이어 "우선 마음이 많이 편하다. 프리하신 분들은 '야 조급해진다' 뭐 이렇게 얘기하시기도 하는데 아직까지 전 만끽하고 있다. 모르겠다 큰 욕심 없이 나와서 그럴 수도 있고"라고 말했다.

그러면서 그녀는 앞으로의 계획을 밝히며 "진짜 이 편(첫 영상)부터 봤다? 찐이다. 감사하다. 저 저평가 우량주거든요. 우량주 되는 거 보고싶지 않으십니까. 많은 관심 부탁드립니다"라고 응원해줄 것을 청했다.

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