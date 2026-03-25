“산 사람은 살아야죠”…‘충주맨’ 떠난 충주시 채널 근황

충주시 유튜브 채널 ‘충주맨’을 이끌었던 김선태 전 팀장이 떠난 이후, 남은 주무관들이 달라진 분위기와 솔직한 심경을 전했다.

충주시 채널은 지난 24일 최지호·장연주 주무관이 출연한 영상을 공개했다. 두 사람은 김 전 팀장 퇴사 이후 채널의 변화와 운영 상황을 밝혔다.

충주시 유튜브 채널 캡처

최 주무관은 “아버지 같던 팀장님과 어머니 같던 동료들이 떠나고 이제 여동생만 남았다”며 “그래도 산 사람은 살아야 한다”라고 현재 상황을 재치 있게 표현했다. 새롭게 합류한 장 주무관과 함께 채널을 꾸려가고 있다는 설명이다.

김 전 팀장의 근황도 자연스럽게 언급됐다. 그는 퇴사 후 개인 채널을 개설한 지 3일 만에 구독자 130만명을 돌파하며 큰 화제를 모았다. 이에 최 주무관은 “어떻게 제니, 백종원 다음일 수 있냐”며 놀라움을 감추지 못했다.

충주시 유튜브 채널 캡처

또한 최 주무관은 “아직 채널 비밀번호도 바꾸지 않았는데 꿈에 팀장님이 나왔다”며 “영상들을 다 지우고 ‘추노’ 영상 하나만 남기고 가더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

갑작스러운 퇴사로 인해 생긴 제작상의 어려움도 털어놨다. 그는 “촬영해둔 영상이 많았지만 팀장님이 그만두면서 공개하지 못한 콘텐츠가 적지 않다”며 넷플릭스 ‘솔로지옥’을 패러디한 ‘충주지옥’ 콘텐츠가 수정된 사연을 전했다. 당초 장 주무관의 등장 장면은 위풍당당한 콘셉트였지만 이후 밧줄에 묶여 등장하는 설정으로 바뀌었다는 것이다.

충주시 유튜브 채널 캡처

채널 운영에 대한 부담감도 솔직히 밝혔다. 앞서 최 주무관은 한 방송에서 “왕관을 물려받은 느낌인데 너무 무겁다”며 “목이 부러질 것 같다”고 토로한 바 있다. 실제로 김 전 팀장 퇴사 이후 채널 구독자는 97만 명에서 75만 명까지 감소하며 위기를 겪기도 했다.

앞으로의 계획도 밝혔다. 두 주무관은 “이제 둘이서 채널을 이끌어가야 한다”며 “충주맨 초대석이나 사무실 급습 같은 콘텐츠도 준비 중”이라고 전했다. 그러면서 “충주시 채널을 계속 응원해주고 충주에도 많이 놀러 와 달라”고 덧붙였다.

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