아이피아, AI 기반 ‘웹툰소설’로 스토리 콘텐츠 생태계 확장

웹툰과 웹소설 시장이 빠르게 성장하면서 콘텐츠 소비 방식에도 변화가 나타나고 있다. 독자들은 짧은 시간 안에 이야기의 핵심을 이해하고 몰입할 수 있는 콘텐츠를 선호하는 한편, 서사적 깊이와 시각적 전달력을 동시에 갖춘 스토리 콘텐츠에 대한 기대도 높아지고 있다. 이러한 흐름 속에서 기존 포맷의 한계를 넘어 새로운 스토리 콘텐츠 형식을 제시하려는 시도가 이어지고 있다.

스토리테크 기업 ‘아이피아(AIPIA, 대표 함석현)’는 텍스트 서사와 이미지를 결합한 새로운 콘텐츠 포맷 ‘웹툰소설’을 통해 창작 생태계 확장에 나서고 있다. 웹툰은 직관적인 시각 경험을 제공하지만 제작 과정에 많은 인력과 시간이 소요되는 구조적 부담이 있으며, 웹소설은 빠른 제작과 강한 서사를 강점으로 하지만 장면을 시각적으로 전달하는 데에는 한계가 있다는 점에서 두 장르의 특성이 뚜렷하게 구분돼 왔다. 아이피아가 제안한 웹툰소설은 이러한 한계를 보완하는 하이브리드형 콘텐츠로, 이야기의 속도감을 유지하면서 주요 장면을 이미지로 구현해 몰입도를 높인 것이 특징이다.

아이피아는 2025년 11월 팝테일 플랫폼 서비스를 공식 론칭하며 웹툰소설이라는 새로운 스토리 콘텐츠 포맷을 선보였다. 해당 포맷은 아이피아가 자체 개발한 생성형 AI 기술 ‘팝테일 AI’를 기반으로 구현된다. 팝테일 AI는 창작자가 구상한 장면과 감정을 보다 효과적으로 시각화할 수 있도록 지원하며, 스토리 표현의 범위를 확장하는 역할을 수행한다. 이를 통해 창작자는 기존 웹소설 대비 더 풍부한 시각적 요소를 활용해 이야기를 전달할 수 있고, 독자는 텍스트와 이미지가 결합된 새로운 형태의 스토리 콘텐츠를 경험할 수 있다.

아이피아는 2020년 설립 이후 멀티모달 AI 연구개발에 집중해 온 스토리테크 기업으로, 저작권을 확보한 이미지 데이터셋을 구축하고 이를 기반으로 AI 모델을 고도화하며 기술적 안정성과 신뢰도를 강화해 왔다. 특히 ‘팝테일 스튜디오’는 대규모 언어 모델(LLM)과 이미지 생성 AI를 결합한 제작 도구로, 캐릭터의 일관성 유지, 감정 표현 구현, 이미지 편집 등 스토리 제작에 특화된 기능을 제공한다. 이는 창작자가 자신의 기획 의도와 세계관을 보다 정교하게 구현할 수 있도록 돕는 제작 환경으로 활용되고 있다.

아이피아는 기술 제공에 그치지 않고, 플랫폼을 중심으로 한 창작 생태계 조성에도 힘을 쏟고 있다. 팝테일 플랫폼 서비스를 통해 대형 웹소설 콘텐츠 제공사(CP)와 협업하며 작품 라인업을 확대하고 있으며, 독점 작품 확보와 공모전 운영 등을 통해 신규 창작자 발굴도 병행하고 있다. 또한 통신사 제휴 요금제 등 다양한 협업 모델을 도입해 독자와의 접점을 넓히는 시도도 이어가고 있다. 이는 창작자와 플랫폼이 함께 성장하는 구조를 만들기 위한 전략의 일환이다.

아이피아 관계자는 “팝테일 서비스를 통해 웹툰소설을 새로운 K-컬처 장르로 정착시키는 동시에, 팝테일 AI 기술을 지속적으로 고도화해 최근 빠르게 성장하고 있는 그래픽 노블 시장을 선도하는 글로벌 유통 플랫폼으로 성장해 나가는 것을 목표로 하고 있다”며 “이를 위해 영어와 일본어 등 다국어 서비스 준비와 해외 우수 CP들과의 파트너십 구축을 진행하고 있으며, 향후 팝테일 AI를 지속적으로 고도화해 이미지뿐 아니라 영상과 음성 영역까지 기술을 확장함으로써 스토리 기반 콘텐츠 제작 전반을 지원하는 멀티모달 엔진 ‘팝테일 스튜디오’로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 아이피아는 서원대학교가 운영하는 ‘2025년 창업도약패키지 지원사업’에 선정되며 우수기업으로 육성됐다. 창업도약패키지 지원사업은 창업 3년 이상 7년 이내의 도약기 창업기업을 대상으로 스케일업을 지원하는 정부 대표 사업화 프로그램으로 성장 가능성과 기술력을 갖춘 기업을 선발해 사업화 자금(최대 2억 원)과 함께 주관기관 특화 프로그램을 종합 지원한다.

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