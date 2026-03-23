피원하모니, ‘빌보드 200’서 4위 기록…자체 최고 기록 경신

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 톱 5에 처음으로 진입했다.

22일(현지시간) 빌보드 차트 예고 기사에 따르면, 피원하모니는 지난 12일 발매한 미니 9집 ‘유니크(UNIQUE)’로 26일 자 ‘빌보드 200’ 4위를 차지했다. 해당 차트 그룹 자체 최고 순위이자 두 번째 ‘빌보드 200’ 톱 10 진입이다.

그룹 피원하모가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 4위를 기록하면서 자체 최고 기록을 경신했다. FNC 제공

앞서 피원하모니는 지난해 첫 영어 앨범 ‘엑스(EX)’로 ‘빌보드 200’에서 9위에 오르며 첫 톱10 진입에 성공했다.

‘빌보드 200’ 순위는 전통적인 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다. ‘유니크’의 이번 주 판매량은 5만8000장이며 이 중 피지컬 앨범 판매량이 5만6000장에 달한다. 해당 엘범은 ‘톱 앨범 세일즈’ 차트 2위로 데뷔했다. 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에서 5위를 기록한 바 있다.

글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 K팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 10위를 차지했다. 판매량 3만8000장(지난 주 대비 9% 상승)을 기록하며 지난 주 11위에서 10위로 한 계단 올라섰다. 지난 15일 ‘제 98회 아카데미 시상식’에서 해당 영화가 장편 애니메이션상과 주제가상(‘골든(Golden)’)을 동시에 거머쥐며 2관왕을 차지한 이후, 6주 만에 처음으로 유닛 상승을 기록했다.

한편, 영국 출신 팝스타 해리 스타일스(Harry Styles)의 새 앨범인 정규 4집 ‘키스 올 더 타임. 디스코, 오케이셔널리(Kiss All the Time. Disco, Occasionally.)’는 지난 주에 해당 차트 1위로 데뷔한 데 이어 이번 주에도 정상을 지켰다.

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