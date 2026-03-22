20대 소비성향 맞춰 할인… 연회비 면제도 [재테크 특집]

변동성 극심한 증시… 장기·분산 투자 각광 이란전쟁으로 증시 변동성이 극심해지고 환율이 심리적 저항선인 1500원을 넘어서면서 어느 때보다 위험 관리가 중요해지고 있다. 방향성을 예측하기 힘든 증시에서는 장기·분산 투자가 권고된다. 금융기관들이 제공하는 적립식 자동매수 서비스를 이용하면 정해진 날짜에 개별 주식이나 상장지수펀드(ETF)를 차곡차곡 모을 수 있다. 특히 퇴직연금 계좌를 통해 장기적으로 적립식 자동매수를 하면 안정적 노후 자금 마련에 유리하다. ‘잃지 않는 투자’에 더해 미래 성장산업 투자를 통한 시장 평균 이상의 수익률을 노리는 전략도 필요하다. 인공지능(AI) 반도체 및 인프라, 방산, 조선, 원자력, 신재생 에너지 등이 한국의 성장을 주도할 산업으로 주목받고 있다. 최근 민간 기업이 우주 개발을 주도하는 ‘뉴 스페이스’ 시대가 개화하고 올해 미국 항공기업 스페이스X의 기업공개(IPO)가 예정되면서 우주항공 산업도 테마주로 떠오르고 있다.

20대 고객에게 연회비 면제와 각종 할인 혜택을 제공하는 삼성카드의 20대 전용 무료 멤버십 ‘더 트웬티(THE TWENTY)’. 삼성카드 제공

삼성카드는 20대 전용 무료 멤버십 ‘더 트웬티(THE TWENTY)’를 선보였다고 22일 밝혔다.



‘더 트웬티’ 멤버십은 삼성카드 20대 고객의 카드 이용 행태와 소비 패턴 등 빅데이터를 분석해 설계한 것이 특징이다. 20대만 가입할 수 있으며, 모니모 애플리케이션(앱)과 삼성카드 앱에서 한번 가입하면 20대 기간 동안 무료로 혜택을 이용할 수 있다. 멤버십 혜택은 회원 전용 페이지인 ‘더 트웬티 라운지’에서 신청할 수 있다.

이 멤버십은 20대 고객이 선호하는 카드인 △삼성카드 탭탭오(taptapO) △모니모카드 △삼성 아이디 심플(iD SIMPLE) 카드 3종 중 하나에 대해 연회비 100%를 매년 포인트로 돌려주거나 면제해준다. 연회비 혜택은 20대 기간 내내 적용된다.



멤버십 전용 할인도 제공한다. 20대가 선호하는 브랜드와 자주 이용하는 생활 영역에서 매달 할인이 제공되며, 원하는 혜택을 링크(LINK)하고 이용하면 혜택을 받을 수 있다.



오프라인에서 컨택리스 방식으로 결제하면 ‘더 트웬티 라운지’에서 포인트 뽑기에 참여할 수 있다. 뽑기는 100% 당첨 방식으로, 월 최대 2만원 한도 내에서 포인트를 받을 수 있다. 전용 기프트 혜택도 마련했다. 매월 경품을 추천하는 ‘럭키드로우’ 이벤트를 진행하며, 신규 가입 회원에게는 카카오톡 이모티콘 플러스 정기결제 시 1개월 무료 혜택도 준다.



삼성카드 관계자는 “앞으로도 멤버십에 탑재될 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

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