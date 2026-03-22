라이프스타일 맞춘 직관적 신상품 경쟁력 ‘업’ [재테크 특집]

변동성 극심한 증시… 장기·분산 투자 각광 이란전쟁으로 증시 변동성이 극심해지고 환율이 심리적 저항선인 1500원을 넘어서면서 어느 때보다 위험 관리가 중요해지고 있다. 방향성을 예측하기 힘든 증시에서는 장기·분산 투자가 권고된다. 금융기관들이 제공하는 적립식 자동매수 서비스를 이용하면 정해진 날짜에 개별 주식이나 상장지수펀드(ETF)를 차곡차곡 모을 수 있다. 특히 퇴직연금 계좌를 통해 장기적으로 적립식 자동매수를 하면 안정적 노후 자금 마련에 유리하다. ‘잃지 않는 투자’에 더해 미래 성장산업 투자를 통한 시장 평균 이상의 수익률을 노리는 전략도 필요하다. 인공지능(AI) 반도체 및 인프라, 방산, 조선, 원자력, 신재생 에너지 등이 한국의 성장을 주도할 산업으로 주목받고 있다. 최근 민간 기업이 우주 개발을 주도하는 ‘뉴 스페이스’ 시대가 개화하고 올해 미국 항공기업 스페이스X의 기업공개(IPO)가 예정되면서 우주항공 산업도 테마주로 떠오르고 있다.

KB국민카드가 고객의 다양한 생활양식을 반영한 신규 상품 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’를 마련했다. 일상 전반의 폭넓은 사용처에서 기본 혜택을 누리거나, 소비 패턴에 따라 할인 혜택을 끌어올리고, 교육 관련 지출이 많은 경우를 겨냥한 카드 중 선택할 수 있다. KB국민카드 제공

KB국민카드가 고객의 다양한 소비 패턴과 라이프스타일을 보다 직관적으로 반영하기 위해 신규 상품 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’를 선보인다고 22일 밝혔다.



이번 브랜드 체계는 모든 순간(ALL) 당신만을 위해(YOU) 꼭 필요한(NEED) 3개의 라인으로 준비됐다. 일상 전반에서 활용 가능한 혜택을 제공하는 ‘ALL’, 고객의 라이프스타일에 맞춘 소비 영역을 중심으로 설계된 ‘YOU’, 교육비와 의료비 등 특정 지출 영역에 초점을 맞춘 ‘NEED’로 구성된다. ‘ALL’ 라인은 폭넓은 사용처에서 활용 가능한 기본 혜택을 중심으로 설계해, 소비 패턴 변화와 관계없이 안정적으로 사용할 수 있다. ‘YOU’ 라인은 주요 생활 소비 영역을 중심으로 고객의 라이프스타일 특성을 반영해 일상에서 자연스럽게 혜택을 체감할 수 있도록 구성했다. ‘NEED’ 라인은 특정 목적성 지출이 집중되는 영역에 맞춰 고객 상황에 따라 효율적으로 선택할 수 있는 구조를 갖췄다.

KB ALL 카드는 전월 이용실적 조건이나 할인 한도 없이 국내 가맹점에서 1% 할인 혜택을 제공해, 소비 패턴과 관계없이 지속적인 할인 혜택을 받을 수 있다. 해외 가맹점에서는 2% 할인 혜택을 제공하며, 월 최대 4만원까지 할인 적용이 가능하다. 전월 실적 충족 시에는 자동납부 이용 고객이라면 쇼핑 멤버십, 온라인동영상서비스(OTT), 이동통신요금 등 생활 밀착형 영역에서 추가 할인을 받을 수 있다.



KB YOU Prime 카드는 ‘YOU’ 영역을 대표하는 상품으로 고객의 생활 방식에 따라 혜택을 선택할 수 있도록 설계됐다. 일상팩 또는 가족팩을 선택해 이용할 수 있다. 선택한 서비스팩에 따라 월 최대 6만원, 연간 최대 72만원까지 할인 혜택을 받을 수 있다. 일상팩은 주유·배달·통신·보험·온라인 쇼핑 등 30∼40대 전반의 일상 소비 영역을 중심으로 구성됐으며 가족팩은 관리비·온라인 장보기·생활용품·학원 등 가족 중심 소비 패턴을 반영해 혜택을 제공한다.



전월 이용실적이 기준에 근접했으나 충족하지 못한 경우를 고려한 ‘전월실적 채워드림’ 서비스를 제공해 혜택 체감도를 높였다. 해당 서비스는 일정 조건 충족 시 분기별 1회 신청할 수 있다.



KB NEED Edu 카드는 ‘NEED’ 영역을 대표하는 상품으로 교육 관련 소비가 많은 고객의 지출 특성을 반영해 설계됐다. 일반 학원 업종은 물론 학습지 업종까지 할인 대상에 포함했으며, KB 페이 결제 시 추가 혜택을 제공해 교육비 지출에 대한 부담을 줄였다. 병원·약국·커피 등 생활 밀착형 업종에서도 할인 혜택을 제공해 일상 속 활용도를 높였다. 월 최대 3만8000원, 연간 최대 45만6000원까지 할인 혜택을 누릴 수 있다. 전월 이용실적에 따라 교육 관련 업종 결제 금액의 5%가 할인된다.

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