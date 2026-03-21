미즈키 나나, 오늘(21일) 韓콘서트 개최..“전력을 다하겠다”

일본의 성우이자 가수 미즈키 나나의 데뷔 이후 첫 한국 콘서트가 오늘(21일) 열린다.

미즈키 나나는 21일과 22일 양일간 서울 광진구 세종대학교 대양홀에서 ‘NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026＋ in SEOUL’를 개최하고 국내 관객과 만난다.

오랜 시간 한국 팬들이 보내온 관심과 응원에 화답하는 자리인 만큼, 미즈키 나나는 자신의 음악 활동을 돌아볼 수 있는 구성의 무대를 준비 중인 것으로 전해졌다.

일본의 성우이자 가수 미즈키 나나의 데뷔 이후 첫 한국 콘서트가 오늘(21일) 열린다. 아뮤즈엔터테인먼트 제공

이번 공연이 생애 첫 내한이라는 그는 “엔터테인먼트나 패션, 메이크업 등 한국 문화가 전 세계적으로 뜨거운 관심을 받고 있는 만큼 감각이 뛰어난 여러 관객분들 앞에서 공연하게 되어 무척 긴장된다”고 밝혔다.

그러면서도 “저다운 열정적인 무대를 보여드릴 수 있도록 전력을 다해 임하겠다”고 각오했다.

또한 이번 내한 공연에 대해 그는 “투어의 테마가 ‘VISION’인 만큼, 영상에 특화된 연출을 준비했다. 곡 하나하나에 시간을 들여 영상팀과 회의를 거듭했고, 곡을 만들 때 제 머릿속에 떠올랐던 이미지를 시각화했다”며 “모든 곡에 영상을 제작한 것은 이번이 처음이니 꼭 몰입감을 느껴주셨으면 한다”는 바람을 전하기도 했다.

한편 그는 ‘나루토’, ‘원피스’, ‘마법소녀 리리컬 나노하’, ‘단다단’ 등 여러 인기 애니메이션에참여하며 성우로서 입지를 다졌다.

미즈키 나나는 성우 최초로 도쿄돔 단독 공연을 진행했으며, 일본 최대 연말 가요제 NHK ‘홍백가합전’ 출연, 첫 오리콘 앨범 차트 1위를 달성했다.

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