‘1골 1도움’ 디오고, 대전 첫 승 견인…K리그1 4R MVP 우뚝

프로축구 K리그를 총괄하는 한국프로축구연맹(K LEAGUE)은 대전하나시티즌 디오고가 하나은행 K리그1 2026 4라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다고 20일 밝혔다.

프로축구 K리그를 총괄하는 한국프로축구연맹(K LEAGUE)은 대전하나시티즌 디오고가 하나은행 K리그1 2026 4라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다고 20일 밝혔다. 디오고는 18일 인천축구전용경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 원정 경기에서 1골 1도움을 기록하며 팀의 3-1 승리를 이끌었다. 한국프로축구연맹 제공

디오고는 18일 인천축구전용경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 원정 경기에서 1골 1도움을 기록하며 팀의 3-1 승리를 이끌었다.

1-1로 팽팽히 맞선 후반 15분 주민규 대신 투입된 디오고는 후반 40분 결승골을 터뜨리며 승부의 균형추를 깼다. 이어 경기 종료 직전에는 엄원상의 쐐기골까지 도우며 결정적인 역할을 해냈다.

이날 경기는 K리그1 4라운드 베스트 매치로도 선정됐다. 대전은 전반 9분 이시다 마사토시의 선제골로 기선을 제압했지만, 인천의 후반 36분 스테판 무고사에게 동점골을 내주며 위기를 맞았다. 곧바로 반격에 나선 대전은 디오고의 결승골과 엄원상의 쐐기골을 앞세워 3-1 승리를 완성했다.

개막 후 3경기 연속 1-1 무승부에 머물렀던 대전은 이날 승리로 시즌 첫 승을 신고했고, K리그1 4라운드 베스트 팀에도 이름을 올렸다.

하나은행 K리그1 2026 4라운드 베스트11. 한국프로축구연맹 제공

한편 K리그 라운드 베스트11과 MVP는 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량·정성 평가를 종합해 결정된다. 각 경기별 TSG 위원이 베스트11과 MOM(Man of the Match)을 선정한 뒤, 경기평가회의를 통해 후보군을 압축한다. 이후 위원 평점과 의견, K리그 공식 데이터 업체 ‘비프로’의 평가를 종합해 최종 베스트11이 확정된다. 라운드 MVP 역시 각 경기 MOM을 후보로 동일한 방식으로 선정된다.

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