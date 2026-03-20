박신양 “치의학 공부하는 딸, 그림 그리는 날 딱하게 여겨”

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

배우에서 화가로 변신한 박신양이 치의학을 전공하는 딸을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

19일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 13년째 화가로 활동 중인 박신양이 출연해 가족 이야기와 작업 비화를 전했다.

이날 방송에서 박신양은 딸이 22살이라며 "올해 대학교를 졸업했다. 뉴욕에서 심리학을 전공하다가 이번에 치의학과로 바꿨다"고 전했다.

그는 "평소 딸에게 친구 같은 아빠가 되고 싶다"며 딸을 위해 직접 쓴 편지를 공개했다. 또 미술 작업에 몰두하며 겪었던 가족과의 일화도 소개했다.

본인의 그림을 본 딸이 어떤 반응을 보이냐는 말에는 "'헐', '이욜' 이런다"며 "따로 좋아한다거나 찜해둔 것도 없다. 그냥 '음, 많네' 정도"라고 답해 웃음을 줬다.

박신양은 "딸의 재능에 대해서 평가하지는 않는다"면서 "딸이 뭘 하든 상관없다. 그림을 그리겠다고 해도 마찬가지다. 그냥 제게 말 안 하고 하면 되는 것"이라고 덧붙였다.

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