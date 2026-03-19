WKBL 정규리그, 23일부터 재개…“막판 순위 싸움, 끝까지 간다”

아시아 국가 최초로 17회 연속 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 본선 진출이라는 쾌거를 달성한 대한민국 여자농구대표팀이 19일 귀국한다. 이에 맞춰 약 3주간 휴식기를 가졌던 BNK금융 2025~2026 여자프로농구(WKBL) 정규리그는 23일 인천 도원체육관에서 열리는 신한은행과 KB스타즈의 경기를 시작으로 잔여 일정을 재개한다.

정규리그 전체 일정의 90%를 소화한 가운데서도 순위 경쟁은 여전히 치열하다. 19일 기준, 1위 KB스타즈는 남은 3경기 중 2승만 거두면 자력으로 정규리그 우승을 확정할 수 있는 위치에 있다. 반면 하나은행은 KB스타즈와 1.5경기 차 2위를 기록하고 있지만, 남은 4경기를 소화해야 하는 만큼 끝까지 대역전극의 가능성을 남겨두고 있다.

KB스타즈가 정규리그 우승을 차지할 경우 팀 통산 6번째 우승이며, 삼성생명, 신한은행(이상 6회)과 함께 WKBL 정규리그 최다 우승 공동 2위에 이름을 올리게 된다. 하나은행은 2012~2013시즌 창단 이후 14년 만에 첫 정규리그 우승에 도전한다.

플레이오프(PO) 진출권을 둘러싼 순위 경쟁도 뜨겁다. 3위 용인 삼성생명과 5위 아산 우리은행이 단 2경기 차에 불과한 가운데, 삼성생명은 남은 3경기에서 2승을 거두면 PO 진출을 확정짓는다. 4위 부산 BNK와 5위 우리은행도 0.5경기 차 초접전을 벌이고 있다. 정규리그 상대 전적에서는 우리은행이 BNK에 득실률에서 앞서 있어 PO 진출팀은 정규리그 최종일(4월3일)에서야 가려질 가능성도 있다.

역대 여자농구 월드컵 예선 한 경기 최다 3점슛(8개) 신기록을 세우며 맹활약한 국민은행 강이슬은 또 다른 의미 있는 기록에 도전한다. 남은 3경기에서 3점슛 12개를 추가로 성공시키면, 역대 최연소이자 최소 경기 900개 성공이라는 대기록을 달성하게 된다.

올 시즌을 끝으로 은퇴를 선언한 하나은행 김정은은 남은 4경기에서 39점을 추가하면, 통산 8500득점 고지를 넘어 본인의 최다 득점 1위 기록을 더 늘리게 된다.

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